Budínský o „nekonečném odcházení“ z Karviné: O motivaci strach nemám | iSport.cz

Trenér Weber by vás do Boleslavi chtěl, jak na to nahlížíte vy?

„Je to určitě cesta. Trenér Weber mě vytáhnul z Bohemky, kde jsem nehrál. Znovu mě společně s Karvinou nastartoval, určitě je to jedna z cest.“

A děje se tedy ohledně případného přestupu něco?

„Jsem pořád v Karviné, pořád se o odchodu mluví. Až to bude hotové, dozvíme se to. Zatím jsem pořád tady a normálně se připravuju s Karvinou na ligu. A dokud tady budu, tak asi nic jiného ani neuslyšíte.“

Jak nekonečné debaty o odchodu vnímáte? Potřebujete změnu prostředí?

(pokrčí rameny) „Už v létě to bylo na spadnutí, nedotáhlo se to (Budínského lanařil ostravský Baník). Kdybych měl zůstat v Karviné až do léta, musel bych to akceptovat a budu normálně hrát dál. Nic nebalím.“

Nemáte problém s motivací? Nebo to naopak berete tak, že hrajete o svou budoucnost?

„Jo, přesně tak, hraju pořád o svoji budoucnost. S motivací problém není a nebude. Liga do Karviné patří a všichni ji budeme chtít na jaře zachránit. Vždycky si mě může všimnout někdo ze zahraničí, někdo lepší. Třeba do Polska je blízko. S motivací problém nebude.“

Když mluvíte o Polsku, během ligové přestávky jste dával na Instagram fotku z Polska a skoro to vyznělo, jako když sondujete nový terén. O co šlo?

(usměje se) „O nic, já tam byl jenom nakupovat a dělal jsem si srandu. Hned jsem viděl, že to někdo na Twitteru sdílel a chytlo se to hned. Hned se rozjely spekulace.“

Kam se tedy ještě chystáte vyrazit na nákupy? Do Španělska?

„Uvidíme, někam za teplem.“ (usmívá se)

Berete vaši nekonečnou ságu o přestupu s nadsázkou? Nebo vás to stresuje?

„Nějaký zájem o mně je, to mě těší. Beru to pozitivně. Nikdo se zatím s Karvinou konkrétně nedohodl, pořád jsem tady. Na mně to moc nezáleží, spíš na panu majiteli. Tak uvidíme, jak to celé nakonec bude.“

