Baník dál posiluje, z Opavy přichází Smola. Zájem má také o Potočného | iSport.cz

Útočník, 30 let, přesun z Opavy do Baníku. Ano, to už tady jednou bylo, když v lednu měnil působiště Nemanja Kuzmanovič. Nyní dostane srbský fotbalista staronového parťáka v podobě Tomáše Smoly, kterému končí v SFC kontrakt a nový by měl v nejbližších dnech podepsat na stadionu v ostravských Vítkovicích.

„S Baníkem velmi intenzivně jednáme a ladíme detaily smlouvy,“ přiznal deníku Sport hráčův agent Martin Štěpanovský s tím, že Zlín či Mladá Boleslav ostrouhá.

Příchod Smoly, jenž vyhrál interní minisouboj třeba s karvinským Tomášem Wágnerem, naprosto pasuje do koncepce Baníku, jehož cílem je získat urostlého forvarda, tzv. „devítku“. Byť jsou poslední zprávy ohledně budoucnosti Milana Baroše optimistické, spoléhat se pouze na téměř osmatřicetiletého kapitána by byl až příliš velký risk. A odchovanec Jakub Šašinka pro změnu neprokázal stabilní výkonnost a pravděpodobně zamíří jinam.

Bez devíti centimetrů dvoumetrový Smola má za sebou první ligový ročník, ale nejen díky devíti brankám prokázal kvalitu. Platný je při standardních situacích i při aplikování jednoduššího způsobu hry, když si obránci potřebují pomoct nákopem na vysokou věž. Sám trenér Bohumil Páník se nikdy netajil přízní právě k těmto typům fotbalistů, stačí si vzpomenout na Tomáše Poznara, kterého kouč vedl ve Zlíně a následně i Baníku.

Kuzmanovič, ale i Dame Diop či Ondřej Šašinka jsou typologicky odlišní fotbalisté, takže by Ostravští v ofenzivě získali mnohem větší variabilitu a možnosti.

Vzhledem ke končící smlouvě v Opavě navíc Smola splňuje i ekonomické kritérium slezského klubu, jenž se nechce pouštět do bláznivých nákupů, jako tomu bylo dřív. Důkazem je i transfer křídelníka Milana Lalkoviče z Olomouce, který do Baníku zamíří v létě rovněž bez náhrady.

Stále však existuje varianta, že pátý tým FORTUNA:LIGY přece jen ještě někoho koupí a nebude čekat pouze na volné hráče. Z tohoto pohledu bude důležitá sobotní kvalifikace o Evropskou ligu s Mladou Boleslaví. Postup do předkola poháru by vedení klubu donutil k razantnějšímu posílení.

Kdo figuruje na seznamu vytipovaných? Podle informací deníku Sport například univerzál Roman Potočný z Liberce či olomoucký útočník Jakub Yunis. Oběma za rok končí smlouva, takže vyjednávací pozice by nyní pro případné zájemce mohla být snazší.

Zkušený 28letý Potočný, jehož doménou je vynikající levačka, dokáže zahrát kdekoli na ofenzivních pozicích. S Lalkovičem by vytvořili větší konkurenci na krajích, kde měl Baník problém, a z Martina Filla by se stal nadobro pravý bek, kde si jeho výkony realizační tým chválí.

Yunis (23) je stejně jako Smola vysoký hrot. V Sigmě byl dlouho opomíjen, za sebou má teprve první pořádné jaro v nejvyšší soutěži, kde vstřelil tři góly a do olomoucké sestavy se probojoval na úkor nejlepšího olomouckého kanonýra Martina Nešpora. V případě solidní nabídky by Hanáci neměli problém o útočníkovi s iráckými kořeny jednat. Zájem však projevil i Jablonec.

Složitější to naopak pro Baník bude u Slavie a jejího obránce Michala Frydrycha. Zřejmě i proto by měl stoper Václav Procházka prodloužit kontrakt o další rok.