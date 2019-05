Změny v Plzni! Z Bakoše je Vrbův asistent, u týmu skončil Fitzel | iSport.cz

"Jsem velmi rád, že jsem dostal příležitost spolupracovat s trenérem Pavlem Vrbou. Těším se na to," řekl Bakoš.

Na získání trenérské licence pracuje od konce minulého roku. "Jsem zhruba za polovinou studia. Ještě mi k ukončení chybí dva kurzy a pak závěrečné zkoušky, které budou někdy v říjnu," uvedl šestatřicetiletý bývalý slovenský reprezentant.

"Marek byl obrovský profesionál jako hráč a stejným způsobem přistupuje ke svému vzdělávání jako trenér. Vzhledem k jeho kvalitám a zkušenostem bude posilou realizačního týmu a má i předpoklady stát se do budoucna dobrým trenérem," prohlásil generální manažer klubu Adolf Šádek.

V Plzni strávil Bakoš velkou část kariéry, do Viktorie přišel v roce 2009 z Ružomberoku. Od té doby si jen na rok a půl odskočil do Liberce a loni na podzim na hostování do Trnavy. S Plzní získal čtyři mistrovské tituly a dva domácí poháry. Ve 217 utkáních v nejvyšší soutěži nastřílel 67 branek.

