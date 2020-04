Poborského Sparta na kolenou. Baník chce virtuálně vyprodat Bazaly | iSport.cz

Byla to jedna z nejpamátnějších bitev ostravského Baníku s pražskou Spartou. Sedmnáct let zpátky se vyprodané Bazaly otřásaly skandováním více než sedmnácti tisícovek hrdel. Na jedné straně René Bolf, Martin Čížek, Martin Lukeš nebo Václav Svěrkoš. Na druhé Karel Poborský, Zdeněk Grygera nebo střídající Libor Sionko. Baník tehdy senzačně vyhrál 3:2, dvěma góly se blýsknul Mario Lička. Právě tento duel si teď mohou fanoušci znovu připomenout. V pátek 24. dubna bude Baník streamovat celý záznam utkání. A Bazaly se mohou virtuálně vyprodat znovu. Vstupenky jsou k dostání za dobové ceny od 20 korun, výtěžek půjde na baníkovskou mládež. Vzpomínáte na slavný zápas? Napište nám do nových diskuzí na iSport.cz »