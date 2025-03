Čtyři varianty za Dioufa: Jedna ryze levonohá, ale... Zmrzlý je v nemilosti

Zklamání a frustrace z derby v Edenu pomalu opadá, od pondělí se tým musí připravovat na to, co jej bude čekat o víkendu a v dalších týdnech. A jedno z témat rozhodně bude vytvoření záplaty za zraněnou hvězdu El Hadjiho Malicka Dioufa. Možná nakonec půjde jen o tři až čtyři zápasy, ale na takovou dobu Senegalec realizačnímu týmu ještě dosud nechyběl. Co teď? Varianty jsou čtyři.