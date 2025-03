Výborný výkon Roučka v derby. Červená pro Chytila? Správně pomohl VAR

Hlavním tahákem fotbalového víkendu bylo 313. derby pražských „S“. To dostal na starost mladý sudí Karel Rouček, který je proslulý volnějším metrem. Jak si poradil s bitvou odvěkých rivalů a co další výkony rozhodčích v rámci 25. kola Chance Ligy? Všechna hodnocení sudích najdete v dalším díle pořadu Zlatá píšťalka. Pro zobrazení známek se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSport.cz, získáte tím i přístup do diskuzí a k výsledkům anket.