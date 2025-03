V minulé sezoně jeden z nejhorších, v létě na odstřel a teď? Hanuš září

Podruhé v sezoně vynuloval v derby největšího rivala a důležitými zákroky přispěl ve 25. kole Chance Ligy k bezbrankové remíze s Libercem. Gólman Jablonce Jan Hanuš si připsal už jedenácté čisté konto v aktuálním ročníku a má nakročeno k ovládnutí prestižní brankářské statistiky v lize. „Bylo by to hezké. Ještě nás ale čeká hodně zápasů a beru to s pokorou,“ líčil Hanuš po poslední vychytané nule. Ještě před rokem přitom nic nenasvědčovalo tomu, že by se měl odrazit k životní sezoně.

V létě neměl místo v sestavě vůbec jisté. Předchozí sezona Hanušovi vůbec nevyšla a mezi ligovými brankáři byl třetím nejhorším v počtu inkasovaných gólů, když lovil míč z brány 45krát. Po základní části, kde Hanuš nastoupil ke všem třiceti utkáním, tak dostal v nadstavbě důvěru Vilém Fendrich.

Nově příchozí kouč Luboš Kozel navíc před sezonou do klubu přivedl konkurenci v podobě nadějného slovinského brankáře Klemena Mihelaka. Jedním z důvodů byla například špatná rozehrávka 36letého gólmana, který se ovšem místa mezi třemi tyčemi nechtěl vzdát bez boje a byl odhodlaný obměněnému realizačnímu týmu dokázat, že si post jedničky zaslouží.

„Změnilo se toho hodně. Loni to pro nás nebyla jednoduchá sezona, k tomu jsem měl i nějaké zdravotní problémy. Přišel pro mě nový impuls s tím, že přišli noví trenéři,“ pochvaloval si znovuzrozený zkušený strážce jablonecké brány, když chycenou penaltou ve čtvrtém kole výrazně pomohl k výhře 2:0 na Dukle.

Obecně mu start ligy vyšel parádně. V prvních čtyřech utkáních pustil za svá záda jediný míč a jasně ukázal, že se na něj tým může spolehnout.

Přesuneme se v čase o půl roku dopředu a Hanuš v bráně stále kraluje. Jablonec má velmi dobře nakročeno směrem do Evropy a právě pevná defenziva je klíčem úspěchu. Ze současných ligových gólmanů nikdo nevychytal víc nul než osm. Kromě Hanuše, který je v této statistice odskočený už o tři čistá konta.

Statistiky gólmanů v lize Klub Zápasy Nuly Ondržené góly Antonín Kinský Slavia 19 12 7 Jan Hanuš Jablonec 25 11 22 Martin Jedlička Plzeň 20 8 20 Matouš Trmal Teplice/Mladá Boleslav 22 8 24 Adam Zadražil Hradec Králové 24 8 24

„V důležitých situacích nás podrží a můžeme se na něj spolehnout. Celý rok má skvělou formu,“ velebil oporu kouč Kozel. Jedenáct zápasů v sezoně bez obdržené branky je přitom také jednoznačně nejlepší kariérní počin ostříleného muže v rukavicích.

V tabulce vychytaných čistých kont mu stále chybí jedno utkání bez inkasovaného gólu, aby vyrovnal fantastický podzim Antonína Kinského, ale dá se předpokládat, že se před něj do konce sezony dostane. „Není to jen moje zásluha, ale celého týmu,“ neopomněl zmínit důležitost spoluhráčů po poslední nule z Podještědského derby.

A má samozřejmě pravdu. Na fantastických defenzivních číslech se (kromě gólmana) výrazně podílela především obranná trojka Jakub Martinec, Nemanja Tekijaški a Martin Cedidla. Realizačnímu týmu se podařilo perfektně sladit kostru mužstva a drží se na klíčovém pátém místě, které by mohlo stačit na kvalifikaci do evropských pohárů. V případě že v MOL Cupu uspěje někdo z první čtyřky, propadne pátý lístek do Evropy právě pátému ligovému celku.

„Do defenzivy se zapojuje celý tým a bráníme velmi dobře. Když něco projde, tak se mi to často podaří chytit, za což jsem rád. Zatím je pro nás sezona pozitivní,“ pochvaloval obrannou hru mužstva Hanuš.

Podle něj tým rozhodně má potenciál udržet se v elitní pětce a i když by rád sbíral čistá konta a opanoval ligovou statistiku vychytaných nul, jednoznačně preferuje týmový úspěch. „Každý další zápas chceme odehrát vzadu s nulou, i když to vždycky nejde. Kdybych si ale mohl vybrat, tak upřednostním týmový cíl, což je dostat se do evropských pohárů. Věřím, že tenhle sen splníme i fanouškům,“ vyhlíží plný naděje závěrečnou část sezony.

Podaří se výběru Luboše Kozla udržet na pohárových příčkách?

Jan Hanuš v sezoně 2024/25

Odehrané zápasy: 25

25 Odehrané minuty: 2470

2470 Inkasované góly: 22

22 Očekávané inkasované góly: 25,37

25,37 Chycené góly: 3,37

3,37 Zákroky/reflexivní: 69/62,3 %

69/62,3 % Vyběhnutí: 46

46 Dlouhé přihrávky/přesnost: 153/66,7 %

153/66,7 % Krátké přihrávky/přesnost: 347/98 %