Mistři Fantasy: Kliment je zase ve formě a nevyzpytatelný los. Jak nahradit Dioufa?

Před 25. kolem Fantasy to nebudou mít trenéři snadné. Kromě náhrady za Dioufa budou muset řešit i velmi nečitelný los. „Těžké váhy jdou proti sobě. Hlavně Plzeň to i s odvetou Evropské ligy v Římě bude mít dost nabité a mohlo by ji to doběhnout,“ myslí si redaktor Pavel Baláž.

Řeč přišla i na Jana Klimenta, který si v posledních čtyřech ligových utkání připsal už tři góly. „Asi málokdo čekal, že Kliment do toho po zranění naskočí v takovém stylu. Už jsem ho zase zařadil do sestavy,“ říká redaktor Pavel Šťastný.

Najde si Uchenna místo v základní sestavě?

Vyplatí se stále věřit obraně Slavie?

To vše a ještě mnohem více se dozvíte v novém díle Mistrů Fantasy.