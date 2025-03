Slabá Sparta v ofenzivě a Frisovi nepomohla střídání. Liberec v euforii!

V lize na jaře Sparta jen vítězila, před týdnem ovládla i derby se Slavií (2:0). Jenže teď narazila, před reprezentační přestávkou padla ve 26. kole Chance Ligy na hřišti Liberce 0:1. „Po výkonu Sparty to ani není překvapení. Myslím si tedy, že to byl spíš remízový zápas, ale hosté nehráli dobře,“ líčí v Prvním dojmu redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jiří Fejgl a dodavá: „Bylo to pomalé a musíme říct, že na tom měl podíl i terén.“ Jeho kolega Pavel Šťastný poukázal na to, že Letenští na jaře poprvé nedali ani gól. „V závěru tam byli Birmančevič, Kuchta, Haraslín, Rrahmani a vlastně nic,“ kroutí hlavou.