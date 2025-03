Olatunji chyběl Spartě, ale není zraněný ani nemocný. Přišel pozdě, nemlžil kouč

Vstoupit do diskuse (

Na place byla čtyřka forvardů, startující Lukáš Haraslín s Janem Kuchtou, které doplnili střídající Albion Rrahmani s Veljkem Birmančevičem. Chyběl však muž, který dokáže jako například před pár týdny v Olomouci udeřit na konci.

Victor Olatunji se vůbec nedostal do nominace, kterou stvořil kouč Lars Friis společně s realizačním týmem.

„Ano, scházel mi,“ přiznal kouč.

Olatunji přitom není zraněný ani nemocný. V týdnu si však nesplnil základní povinnosti. „Dorazil pozdě na jeden z mítinků,“ nemlžil šéf lavičky. „Nebylo to žádné drama, ale ve věcech, ke kterým nepotřebujete talent, musíte být stoprocentní,“ řekl jasně.

Nečekaný a velmi silný verdikt byl - podle všeho - výsledkem celkové atmosféry po vítězném derby. Friis v Liberci přiznal, že v týdnu nebyl naplno spokojený s nastavením. „Už v létě jsem říkal, že pro mě je důležité prostředí, které budujeme. Výhra se tvoří tím, jak se chováme v týdnu. Musíme odvádět maximum a tentokrát to nebylo úplně dobré. Můžete mít dobré i špatné dny, ale vždy musíte dělat na sto procent,“ vysvětlil.

To Olatunji nezvládl, proto byl potrestán. Do týmu se vrátí, další utkání čeká Letenské po reprezentační pauze, do Prahy dorazí Plzeň. „Victor bude zpátky s čistým štítem,“ podotkl Friis.