Nespokojený Friis: Měli jsme špatný týden, něco mi chybělo. Co Vitík a Preciado?

Jaké jsou důvody prohry?

„Líp bych odpověděl, až se podívám na zápas ještě jednou. Ale řeknu, co jsem viděl. Chyběla mi od týmu větší vůle jít do brány, dát gól a taky zastavovat útoky, protože z toho jsme obdrželi branku. Mohli jsme situaci uhrát líp, chyběl nám důraz a nasazení. Pokud tohle neděláte na sto procent, je těžké vyhrát.“

Byl Liberec pevný v defenzivě? Dokázal si poradit i s Lukášem Haraslínem…

„Je jedním z hráčů, od kterých jsem čekal víc. Ale měli jsme hodně balonů kolem vápna, drželi jsme balon, dostávali ho nahoru, ale musíme být víc nebezpeční. Bavíme se neustále o ofenzivních hráčích, v minulých zápasech neproměnili spoustu příležitostí, tentokrát mi chyběla kvalita. Třeba i v soubojích jeden na jednoho. V tom byl problém.“

Proč jste neměl ani na střídačce Victora Olatunjiho?

„Přišel pozdě na jeden z mítinků. A v tom, na co nepotřebujete talent, musíme být nejlepší. Victor měl dojít včas. Není to trestný čin, žádné drama, vrátí se zpátky s čistým štítem, ale chceme s celou kabinou udržet zdravé prostředí, ochránit ho. Protože už od léta je pro mě důležité, jak se chováme mezi zápasy, na tréninku. Když chceme vyhrávat, musíme odvádět maximum. Tento týden jsem cítil, že to není dobré.“

Co se tedy v týdnu dělo? Byli jste uspokojení po výhře se Slavií?

„To si neumím představit. Tohle není jen derby, podávali jsme velmi dobré výkony v minulých týdnech, vrátili jsme se do formy. Ale někdy máte pocit, že je to dobré, a někdy ne. Takhle to bývá. Tenhle týden jsem cítil, že nám něco chybí. I tak můžete vyhrát, přesto máte větší šanci, když všechno odvedete na sto procent.“

Ve stoperské trojici chyběl Martin Vitík. Jak je na tom?

„Situace je horší, než jsem po zápase se Slavií doufal. Věřím, že se vrátí za několik týdnů, ale je těžké říct kdy. Každopádně se to dobře vyvíjí.“

Stejně jako u Angela Preciada?

„Vede si docela dobře, ale je to už dlouhá rekonvalescence. Jsem rád, že už tvrdě pracuje v posilovně, začal běhat, chodí s námi na hřiště. Ale má před sebou ještě víc kroků.“

Nyní přichází reprezentační pauza. Jak jste zvládli první blok zápasů?

„Měli jsme dobrou sérii, ale museli jsme. Protože jsme posrali první část sezony. Teď jsme vyhrávali, ale přijeli jsme do Liberce a prohráli jsme. Nejsem spokojený s tím, jak jsme prohráli. Tenhle výsledek na dosavadní práci vrhá trochu stín.“