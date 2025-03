Zklamaný Jemelka po porážce s Baníkem: Začalo nám to trošku utíkat... Hřiště bylo rozorané

Těsná prohra s přímým konkurentem na špici tabulky musí hodně zamrzet…

„Bohužel jsme podlehli Baníku, ztratili velice důležité tři body. Jsme zklamaní, v tabulce jsme na čtvrtém místě, začalo nám to trošku utíkat. Bohužel.“

Hrála roli únava z náročného programu?

„Chtěli jsme se ještě zmáčknout, samozřejmě síly chybějí, to jinak nejde. Ale tentokrát nerozhodlo, že bychom neměli síly. Spíš jsme neměli kvalitu, abychom si vytvořili lepší šance, abychom dokázali Baník přehrát na jejich půlce. Rozhodla naše nekvalita.“

Co se stalo při vítězné brance Baníku?

„Dalo se tomu zabránit, přesně to jsme nechtěli – inkasovat jako první, pak se dostat pod tlak. To se nemělo stát, do inkasované branky jsme měli ze hry víc. Škoda, že jsme nepokryli ten centr. Ve vápně byl jejich jediný hráč (Prekop), měli jsme si s tím poradit. Bohužel tohle byla nakonec vítězná branka.“

Chtěli jste proti tomuto konkrétnímu soupeři hrát jinak?

„Byl na nás dobře nachystaný, hrál z bloku na protiútoky, spíš jsme takhle chtěli hrát my. Vyčkávat z bloku a udeřit z brejku, jako jsme hráli u nich na podzim. Baník nám dělal problémy, zvolil dobrou taktiku, poctivě bránil. Těžko se nám to dobývalo.“

Nedělali jste až příliš laciných ztrát?

„Jak jsem řekl, rozhodla nekvalita – hřiště už bylo v závěru natolik rozorané, že nešlo pořádně nacentrovat, netrefovali jsme to, cítili jsme se na hřišti blbě. Dotyky s míčem nebyly kvalitní, z toho pramenilo i to, že jsme si dlouho nevytvořili žádnou šanci. Netrefovali jsme správné prostory.“

Ztrácíte dech v boji o druhé místo?

„Měli jsme před jarem dobrý polštář, ale přišli jsme o něj a začalo nám to utíkat. Chceme to zatavit, už po reprezentační pauze na Spartě budeme mít příležitost se vrátit na nějakou vítěznou vlnu. Už se nebudeme soustředit na Evropu, v reprezentační pauze si trošku odpočineme. Zbývá pět kol a nadstavba, dáme do toho všechno. Naším cílem je pořád druhé místo.“