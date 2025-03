Trpišovský: Ogbu se zklidnil, mohl by být pětkrát dražší. Derby bylo ponaučení

Máte před nadstavbou jistotu prvního místa. Jak důležitý je to krok k vašemu vysněnému cíli?

„Moc jsem to nikde neříkal, ale jako největší cíl jsme si v zimě dali, abychom skončili první v tabulce jara. Bavili jsme se o tom, že když to zvládneme, nemusíme řešit nic jiného. Tohle vítězství bylo důležitým krokem k tomu, abychom to zvládli. To, že máme v šestadvacátém kole jistotu prvního místa po základní části, je bonus. A skvělá vizitka všech lidí v klubu. Nic to nemění na té zodpovědnosti, kterou máme ke klubu a k lidem. Člověk v hlavě náskok nemá.“

Jak důležité bylo rehabilitovat se po nepovedeném derby?

„Upřímně jsme chtěli navázat na obrannou fázi v derby. Nevypadá to tak, ale pustili jsme soupeře v deseti do jediné šance ze hry. Gól jsme dostali ze standardky a z našeho vlastního dárku. Hra směrem dopředu ale musí být lepší, k tomu byla v týdnu dobrá poznámka. Někdy vstupujeme do těžkého zápasu s tím, že ho chceme mít hodně pod kontrolou. Možná nám ale kontrolovaný průběh nevyhovuje. Možná bychom měli chodit do zápasů od prvního momentu víc do rizika, netempovat ho. Pak nevyniknou naše silné stránky. To bylo mé ponaučení z derby.“

K prvnímu gólu – jak se stane, že Ogbu napadá tak vysoko?

(směje se) „Určitě dál první gól levou nohou v kariéře. Možná první gól nohou. Dohrál to výborně. Igy hraje standardně na top hráče soupeře a umí být dominantní. Dost se poslední dobou i zklidnil v rozhodování s míčem u nohy. Cítí se dobře. V momentálním nastavení je to hráč, který je pro nás ohromně důležitý. Jeho výkony jsou určitě na vyšší úrovni, než je jeho cenovka na Transfermarktu. Kdyby takové výkony předváděl hráč v zahraniční soutěži v lepším týmu, má jí pětkrát takovou.“

Článek pokračuje pod infografikou.

Co se děje s Janem Bořilem? Před pár týdny se měl vrátit do tréninku…

„Skloubil se u něj ten nejtěžší průběh nemoci ze soustředění a následně problém s kolenem. Má individuální plán a byl týden v Německu – tam, kde byl operovaný. Vše směřuje k tomu, že po repre pauze by se měl připojit do plného týmového tréninku. Individuální program by měl dokončit během té pauzy. Dvakrát se to odkládalo, ale zdá se, že problém s diskomfortem v koleni se vyřešil.“

A Diouf?

„Je v péči fyzioterapeutů. Výhoda toho zranění je, že může od příštího týdne absolvovat část tréninku na odlehčeném páse, může se fyzicky udržovat. Jakmile se zacelí prasklina, může být hned připraven naskočit do zápasu, nebude mít deficit. Je možnost, že se za pět týdnů objeví na hřišti, což je moje hodně předběžná prognóza.“

Moses opět v základu, jak jste s ním spokojený?

„Říkal jsem si původně, že jsem zvědavý, až Oscar s Mosesem nastoupí vedle sebe, jak to bude pro soupeře těžké a paradoxně jsme v tom zápase prohráli. Mám z něj obrovskou radost. Poctivě jsme ho dlouhodobě sledovali, byli jsme u dokonce u jeho prvního startu v Čechách, za dorost i mezi dospělými. Byli jsme o něm přesvědčení. I tak je pro mě překvapení, jak rychle se adaptoval. Trochu bourá ten mýtus o tom, jak to tu má hráč v prvním půlroce těžký. Na hřišti se rozhoduje, jako kdyby tady byl dva roky. Vypadl nám Oscar a nebylo to vůbec znát, to je důležité.“