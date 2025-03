Manažer Dobiáš je v Pardubicích dál od A-týmu. Nesmysl, reaguje. Vrátí se bývalý trenér?

Do takové krize se Pardubice po návratu do nejvyšší soutěže v roce 2020 ještě nedostaly, už nejde spoléhat jen na to, že České Budějovice jsou ještě tragičtější. A že v baráži to „nějak“ zvládnou jako zatím všichni prvoligisté.

Proto hledá klub řešení, byť zatím pouze interní a neradikální v tom smyslu, že by byl s někým rozvázán pracovní poměr. Z nejvyšších pater, čili z představenstva, došlo v minulých dnech k rozhodnutí, že role technického manažera Jakuba Dobiáše bude s ohledem na chod a vliv A-týmu postupně upozaďována.