Liga na pivu v Olomouci: kouč Zorvan, jeho spolubydlící Provod. Co Svědík a Plzeň?

Jak vidí Zorvan své konkurenty Ewertona, Šulce a Chorého? A co říká na Lukáše Provoda, s nímž se s devíti asistencemi dělí o post nejlepšího nahrávače ligy? „Proviho jsem zažil před lety coby spolubydlícího na ubytovně v Sokolově ve druhé lize. Udělal neskutečný pokrok. Když je zdravý, je pro Slavii nejdůležitější hráč – a vlastně by mě zajímalo, jak by se mu vedlo třeba v Anglii,“ usmívá se olomoucký špílmachr.

A co jeho vlastní budoucnost? „Jednou bych chtěl být trenér, ale nechtělo by se mi studovat ty licence. Potřeboval bych to nějak přeskočit, jako to bylo dřív,“ směje se Zorvan, který stejně jako celý tým Ligy naruby reagoval i na dotazy přítomných fanoušků. Co by Olomoučáci očekávali od vedení Sigmy?

Celý díl oblíbeného podcastu najdete na www.liganaruby.cz a v Premium sekci na webu iSport.

Skupina o titul

Play-off o umístění

Skupina o záchranu

„Obětovaný“ Solomon roste, láká zahraniční kluby. Boleslavi hrozí i další odchody

Baník mě baví nejvíc, říká Svědík. Jak si Hapalův tým vybudoval sebevědomí a kam až může dojít?