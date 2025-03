Baník mě baví nejvíc, říká Svědík. Jak si Hapalův tým vybudoval sebevědomí a kam až může dojít?

Jako kouč na volné noze má Martin Svědík o víkendech čas pozorně sledovat jízdu Baníku na špici tabulky Chance ligy. Dokáže přesně pojmenovat důvody, proč ostravská chlouba nahání Spartu s Plzní a baví fotbalem fanoušky. I ty nestranné. „Díky výsledkům roste hráčům sebevědomí. Je strašně těžké proti němu teď hrát,“ líčí bývalý trenér Slovácka, Mladé Boleslavi či Jihlavy.

Jak se stalo, že Baník najednou reálně bojuje o druhé místo v tabulce?

„Výborně funguje Luděk Mikloško (sportovní manažer), mužstvo staví citlivě. Celý management se ustálil. V klubu vědí, co dělají. Funguje skauting, kádr dobře doplňují. Zvenčí vypadá chemie v kabině velice dobře. Základní kameny týmu jsou dlouho pohromadě, což hodně pomáhá. Ti hráči navíc rostou v osobnosti. Ať jsou to Rigo, Boula, stopeři, Dan Holzer. On a Frýďas (Michal Frydrych) v Baníku vyrůstali, mají k němu vztah. Jsou to už zkušení hráči, kteří k tomu mají co říct. Rostou Šín, Buchta, přivedli Prekopa, teď v zimě Michala Kohúta. V útočné fázi mají variabilitu.“

Co dál?

„Mužstvu hodně pomohlo, že Ewerton dokázal rozhodovat zápasy. Dával góly de facto z ničeho, byl motorem do ofenzivy. Tím dodal všem sebevědomí. Vidíte, že i když nyní chybí, Baník zvládá těžké zápasy i bez něj. Chvála samozřejmě patří i na realizační tým v čele s Pavlem Hapalem. Když odešel brankář Markovič, dokázali ho nahradit Dominikem Holcem. On je velmi dobrý gólman a vrací jim důvěru.“

Aktuálně to prostě šlape skoro samo…

„Kolikrát vidím, že se hráči na hřišti koučují sami. Mají psychickou pohodu, věří si. To je základ dobrých výkonů. Hrozně mě bavil třeba zápas Slavia-Baník. Dnes už nemáme top trojku, ale čtyřku. Baník se do ní svými výkony a celou prací posunul. Čekal na to dlouho… Teď tam jednoznačně patří a měl by v ní být nastálo. Zvlášť pokud se povede postavit na Bazalech nový stadion. Věřím lidem, kteří to mají na starosti, že všechno dotáhnou. Otázkou bude, jak dokážou v budoucnu nahradit osu týmu, když odejde jinam, anebo ti hráči skončí.“

Majitel Václav Brabec musí být spokojený, co?