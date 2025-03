Teplice proměnily obranu: nižší neznamená horší. Elitní čísla Halinského, co Slavia?

Tým Zdenka Frťaly měl za sebou náročné tři týdny. Z duelů s Plzní a na Baníku si odvezl prohry 0:2, v Boleslavi padl 1:2. Jistě, kouče v tu chvíli trápila i situace na hrotu, kde hrozilo dohrání sezony bez zkušeného útočníka. Ale nejvíce starostí měl ze zvyšujícího se čísla v kolonce obdržených gólů. Kvalitní defenziva, to byl vždy jedním z hlavních bodů jeho fotbalového know-how.

„V týdnu jsem klukům připomenul, že když jsem před dvěma lety přišel do áčka, měli jsme v tomto období 52 obdržených branek. Po roce jsme to stáhli na 22 a teď jsme byli opět na docela vysokém čísle, asi 38. Zdůraznil jsem, že musíme být hlavně pevní vzadu,“ zmínil po klíčové výhře 2:0 s Pardubicemi, která přinesla vysněné čisté konto. Převážně díky skvěle fungující obranné řadě.

Oproti situaci před rokem byste ji nepoznali. Vysoké trio Chaloupek–Knapík–Kričfaluši tehdy někdy doplnil 190 centimetrů vysoký Nemanja Mičevič. Nyní se stopeři mnohdy skládají z: původem záložníka Lukáše Marečka (182 cm), Denise Halinského (185 cm) a Dalibora Večerky (185 cm). Žádní prcci, ale oproti loňskému jaru propad v průměru o 8 centimetrů! Obr Kričfaluši (195 cm) sice čas od času vypomůže, ale už si pravidelněji hledá místo ve středu zálohy.

Výsledek? Dva obdržené góly ze tří zápasů, sedm bodů z devíti možných, skok na 12. příčku a postup v poháru k tomu. „Nechceme se ale bavit jen o tříobráncovem systému, měníme to i podle soupeře. Navíc je každý jiný. Mareček je klidná síla, Hali je živel a Večerka je tichý zabiják,“ glosoval Frťala.

Naprosto elitní čísla mladíka

Právě živel Halinský po zvláštním půlroce na hostování ze Slavie v Liberci opět připomenul, proč je považován za jednoho z nejnadějnějších ligových stoperů. Pozice v tandemu vedle Večerky či uprostřed trojice mu sedla, a ačkoliv jako jeho přednost byla vždy nejvíce vyzdvihována práce s balonem, Na Stínadlech ukazuje, že mistrně zvládá pro některé důležitější dovednosti – bránění, souboje, hlavičky. V posledních třech utkáních se mladík ve vzdušných soubojích vždy blížil 80% úspěšnosti, naprosto elitním číslu.

„Jsem mile překvapený, že kluci hrozně rychle zareagovali na to, co chceme hrát. Z mého pohledu nedostáváme moc branek. Zůstalo to ve stejných kolejích, jako když tady byl Chaloupek nebo Knapík,“ vzpomněl záložník Daniel Trubač při chvále nových hráčů na staré opory.

Nabízí se tak i otázka, zda rapidně rostoucí trajektorie Halinského výkonu změní něco na jeho situaci v Edenu. Do Slavie přišel v červnu 2022, kroutí si už čtvrté hostování. Podle informací Sportu ale zatím povedený start jara v jeho mateřském klubu vlny neudělal. Ve Slavii se na pozici tří stoperů bude od léta tlačit vysoké množství hráčů a momentálně není v plánu, že produkt příbramské akademie o místo bude bojovat také.

Mládežnickému reprezentantovi by mohl pomoci fakt, že někteří lidé ve Slavii v něm vidí i potenciál na pozici číslo šest, konsenzus je ale momentálně takový, že by Halinskému prospěl ještě jeden rok mimo Prahu. Pak už je ale otázka, zda by chtěl hráč podepsat nový kontrakt, který mu končí v roce 2027. To vše jsou otázky pro léto. Nyní se mladík soustředí na úspěšný zbytek sezony a na EURO U21. Bylo by zajímavé, kdyby si ve výběru kouče Josefa Suchopárka dostal do základní sestavy právě na úkor Štěpána Chaloupka. Vytížením a výkonností na to má.

Denis Halinský v sezoně 2024/25

kluby: Liberec, Teplice

Liberec, Teplice zápasy: 19

19 minuty: 1502

1502 góly: 1

1 asistence: 0

0 úspěšnost v defenzivních soubojích: 69,4 %

69,4 % úspěšnost ve vzdušných soubojích: 54,5 %

V čem je dle dat výjimečný?

získaný počet metrů vyvezením míče: 87,6 (10. v lize)

87,6 (10. v lize) počet přihrávek do útočné třetiny: 8,1 (13. v lize)

8,1 (13. v lize) počet průnikových přihrávek: 0,7 (26.)

0,7 (26.) počet přihrávek: 43,5 (28.)

43,5 (28.) vystižené přihrávky: 5,2 (30.)

Statistiky jsou přepočítány na 90 minut hry. Zdroj: wyscout.com