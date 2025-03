Už žádné tančení na třech svatbách. Koubek hraje o budoucnost, Plzeň ve šlágru musí uspět

Čtyři poslední zápasy nevyhrála, vyšťavení fotbalisté silou vůle doklopýtali do reprezentační pauzy. V neděli na Spartě (18.30) už by měla vyběhnout jiná Plzeň. Vyladěná, připravená klást odpor obhájci titulu. Šlágr Chance Ligy na Letné bude extrémně důležitý. Po úspěšné pohárové jízdě musí tým pod vedením Miroslava Koubka zabrat a neztratit z dohledu kýžené druhé místo za Slavií. Ligový finiš také napoví, zda zkušený kouč vydrží u západočeského kormidla pro další sezonu.

Plzeň se nejdéle z českých klubů bila v pohárech, v osmifinále Evropské ligy srdnatě čelila slavnému Laziu. Jenže na domácí půdě ztrácela důležité body – prohra v Olomouci, se Slavií, remíza v Pardubicích a naposledy domácí nepříjemná ztráta s Baníkem, po níž pustila ostravský celek o bod před sebe na třetí pozici v tabulce.

Jarní bilance 3-1-3 nemůže být něco, s čím by klub aspirující minimálně na stříbrnou pozici za Slavií mohl úspěšně hodnotit sezonu. „Jak znám Adolfa Šádka, je maximalista, s tímhle není spokojený, co se týká výsledků v lize. Plzeň byla po právu chválená v Evropě, odehrála výborné zápasy. Ale doplatila na to v lize, kde ani nemohla velkým způsobem rotovat. Vsadila na to nejlepší a nejsilnější, co v kádru má,“ zmínil trenér a expert Sportu Stanislav Levý.

Trenér Miroslav Koubek ždímal úzký okruh hráčů, v těžkých duelech na evropské a ligové scéně jen minimálně rotoval sestavu. Mužstvo od ledna odehrálo ve velkém kvapíku čtrnáct zápasů, až reprezentační pauza znamenala částečné vysvobození a prostor pro nabrání sil.

Třeba na hřišti předposledních Pardubic (0:0) mužstvu scházela energie, lehkost, jak pevnou obranu zlomit. Obrovsky bolela poslední ztráta bodů s Baníkem. Ostravský celek, možná nejlepší ligový tým jara, v Plzni do puntíku plnil plán a zodpovědným, defenzivně pevným výkonem si odvezl výhru 1:0. Viktoria ani v jiných jarních zápasech nehrála ideálně – nadřela se na body doma s Libercem, naopak relativně v klidu zvládla výjezdy do Teplic a Mladé Boleslavi.

Koubek hraje o smlouvu

Před duelem se Spartou končí „tančení na třech svatbách", jak situaci týmu nazval trenér Koubek. Po vyřazení v Evropě už má Plzeň před nedělním šlágrem na Letné stejné podmínky na přípravu jako soupeř. Žádné berličky, teď Západočeši potřebují zápas nutně zvládnout.

U Koubka se bude v dalších měsících řešit, zda si v Plzni „střihne“ ještě další sezonu a podepíše novou smlouvu, nebo se klub vydá jiným směrem. Zkušený kouč pro upevnění své pozice potřebuje evropské úspěchy přetavit i v domácí soutěži. Dobře ví, že jeho budoucnost se do velké míry odvine od toho, jak výsledkově dopadne zbytek sezony. Spartu s Larsem Friisem hodlá takticky přelstít, vymýšlí způsob, jak na Letné uspět.

„Mirek je stará škola, ale co se týče tréninkového cyklu a taktiky, je jeden z nejlepších. Oba trenéry považuju za rovnocenné partnery. Každopádně mohou připravit mužstva sebelíp, o výsledku rozhodnou chyby,“ zmínil Zdeněk Ščasný, expert Sportu a bývalý kouč Sparty.

„Styl hry Plzně a Sparty je však opravdu odlišný, není to tak, že bychom se navzájem inspirovali a brali od sebe nějaké prvky hry. Každopádně musím uznat, že v Evropě se jim dařilo poslední dvě sezony opravdu skvěle,“ ocenil soupeře před utkáním na Letné trenér Sparty Friis.

Proti Spartě s nejsilnějšími kartami

Koubek nejspíš vytáhne osvědčenou sestavu. Zástup reprezentantů (celkem desíti) se k týmu připojil včas, vytížení klíčoví hráči Lukáš Červ a Pavel Šulc zvládli zápasy s Faery a proti Gibraltaru bez větších problémů. Obouchaný Matěj Vydra se dal do kupy během pauzy v Plzni, prostor pro kvalitní trénink i regeneraci měli po divokém startu sezony i Rafiu Durosinmi, Lukáš Kalvach a další důležití hráči.

Viktoria by měla jít po náročných týdnech s evropskými poháry na Spartu vyladěná a koncentrovaná. Koubek měl hodně času i prostoru vymyslet plán, jak velkého rivala přelstít. Dobře ví, že vytáhnout nejsilnější karty je ve šlágru naprostá nutnost. Určitě si bude v přípravě hrát s detaily – třeba jak vymazat Lukáše Haraslína, čím otupit letenský presink, jak dostat pod tlak zranitelnou defenzivu soupeře a podobně.

„Je to veliký profík, fotbal tvoří velkou část jeho života. Hodně nad ním přemýšlí, tým má takticky připravený. Tréninky měly vždycky hlavu a patu, byly dobře organizované a hráče bavily. Snažil se nás dostat do maximálního tempa. Je obdivuhodné, že dokáže mužstvo ukočírovat i ve svých letech,“ zavzpomínal Tomáš Hořava, dlouholetý reprezentant a klíčový záložník Plzně.

Poradí si Koubek v neděli na Letné?