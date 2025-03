Druhé loučení se Slavií. Lingr oficiálně v USA, Houston v záložníkovi vidí vítěze

Vstoupit do diskuse (

Poslední rok a půl mu fotbalově nevyšel, ale to už je minulostí. Ondřej Lingr oficiálně začíná novou kapitolu na jiném kontinentě. Americké Dynamo Houston zpečetilo příchod českého reprezentanta, o kterém web iSport.cz už s předstihem informoval. V texaském městě podepsal tříletý lukrativní kontrakt. „Houston dal Ondrovi skvělou nabídku,“ potvrdil sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek.

Zářivě oranžový dres, smlouva do roku 2028 s opcí na další ročník, široký úsměv. A uvítací video s popiskem „Osvědčený vítěz.“. Ondřej Lingr ucítil novou šanci v naprosto svěžím prostředí, které láká v posledních letech hráče z české ligy častěji než kdy dřív. Před rokem do USA zamířil Pavel Bucha, v zimě Conrad Wallem, kluby se vyptávaly na Filipa Prebsla, konkrétní nabídka přistála v létě z New Yorku za Daniela Filu. Nyní se nechal zlákat bývalý hráč Feyenoordu.

Nebylo by divu, kdyby chtěl Lingr na svou druhou kapitolu ve Slavii rychle zapomenout, alespoň co se individuálních čísel týče. Měl nula kanadských bodů a nedařilo se mu vecpat do základní sestavy. Přestože při jeho příchodu padla slova o významnější roli v týmu, než jakou měl před odchodem, výkonnost mu šanci na větší minutáž nedovolila. „Po jednáních s klubem i hráčem jsme se rozhodli nabídku přijmout právě i s ohledem na velký zájem hráče, který věří ve větší herní vytížení,“ vysvětlil sportovní ředitel Pražanů Jiří Bílek.

Zároveň slovy o „skvělé nabídce pro Ondru“ nepřímo potvrdil informace Sportu o astronomické gáži, kterou na Lingrovu smlouvu v USA vytiskli. Měla by být téměř dvakrát vyšší, než měl ve Feyenoordu. Zatímco do Nizozemska přicházel spíše jako nenápadná posila, v Houstonu bude mít větší renomé. „Je to gólový záložník se zkušenostmi z evropského a mezinárodního fotbalu na té nejvyšší úrovni,“ rozplýval se prezident klubu Pat Onstad.

„Díky své přímočarosti a přehledu ve vápně z nás udělá mnohem nebezpečnější tým, zároveň splňuje úroveň defenzivní intenzity, kterou po všech hráčích Dynama žádáme,“ doplnil Onstad o Lingrovi, který je dle webu Transfermarkt nyní šestým nejhodnotnějším členem kádru. Rozhodně by měl co nejdříve zvrátit situaci Houstonu, který je po pěti kolech americké MLS stále bez výhry a své jediné dva body vydoloval za remízy 0:0.

Na rozdíl od značně emotivnějšího sbohem Edenu z roku 2023 nyní rodák z Havířova odchází spíše v tichosti. „Děkuji vedení, spoluhráčům a trenérům za vše. Slavii přeju jen to nejlepší a hlavně hodně štěstí ve zbytku sezony k vysněnému titulu,“ zní krátký vzkaz, který vyslal přes oceán.