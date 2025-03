Klímův první gól! V osmé sezoně, ve 175. zápase... Brečel jsem jako malý kluk, přiznal

Vskutku historický moment se stal na východě Čech. Poprvé v kariéře trefil síť v lize Jakub Klíma. Za normálních okolností by nešlo o nic extra výjimečného, rodák z Nymburka však premiérovou ligovou branku slaví až v osmé ligové sezoně a ve 175. utkání kariéry. Střelecké probuzení šestadvacetiletého universála odskákaly České Budějovice, které venku prohrály 0:1. „Nikdy na to nezapomenu. Brečel jsem jako malý kluk,“ dojatě pravil po vítězném utkání.

Běžela čtyřiatřicátá minuta zápasu. Fanoušci v Malšovické Areně do té doby marně čekali na branku, či aspoň náznak povedené akce. V tu chvíli se však mraky na nebi rozestoupily a kužel slunečního světla zamířil na Jakuba Klímu zoufale čekajícího na první branku v Chance Lize.

Životní akce se odehrála takto: Spáčil jednoduchou kolmicí vystavil mimo hru tři budějovické hráče, Dancák pak jemným píchnutím prodloužil balon na Vlkanovu, z levé strany následoval přízemní pas do srdce pokutového území, kam si naběhl nehlídaný Klíma a z první levačkou zrušil tlustou kariérní nulu ve statistice vstřelených branek.

„Nikdo si nedovede představit, jak dlouho jsem o tom snil. Že jsem vstřelil gól zrovna v dresu Hradce, pro mě moc znamená, brečel jsem jako malý kluk. Pár minut jsem se z toho vzpamatovával,“ líčil.

Kdo by čekal, že bude nadšením létat po trávníku a spoluhráči mu nebudou stačit, je na omylu. Klíma jen zvedl ruce, spojením palce a ukazováčku s úsměvem vytvořil dvě nuly, pak sevřel ruce v pěst a čekal, až na něj naskáčou ostatní.

„Vůbec jsem nevěděl, co se v takových situacích dělá, musel jsem improvizovat,“ smál se. Hradec dostal do vedení 1:0, o to větší radost měl. Zápas tak i skončil Klíma v lize debutoval 17. února 2018 v dresu Mladé Boleslavi proti Karviné. Od té doby, tedy více než sedm let, čekal na slastný gólový okamžik.

Ten přišel 30. března 2025.