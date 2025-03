Blbá nálada ve Slovácku. Skončí i Smetana? Tlak vnímám, řekl kouč. Jeho pozice se bude řešit

Může být ještě hůř? „Doufám, že ne, je to trošku ponížení,“ ulevil si záložník Michal Trávník poté, co „jeho“ Slovácko vybouchlo 0:4 s Libercem. Po další porážce to má nahnuté kouč Ondřej Smetana, jehož pozici bude v pondělí vyhodnocovat představenstvo klubu. V němž už po hádce s hlavním trenérem skončil asistent Tomáš Polách. „Nebudeme to komentovat,“ řekl Smetana.