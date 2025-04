Bývalý kouč Karviné o silném Baníku i pilném Memičovi. Papadopulos jako Durosinmiho učitel

Dohlížel na celou řadu fotbalových pokladů. Kouč Tomáš Hejdušek (45) během angažmá v Karviné, kterou hned po roce přivedl zpět do první ligy, vedl i Rafia Durosinmiho. Nigerijského útočníka, jehož jméno se po plzeňské výhře na Spartě (4:2) opět skloňuje ve všech sedmi pádech. Odejde do zahraničí už v létě? „Není důvod spěchat,“ má jasno současný trenér Třince, který v MSFL usiluje o postup do druhé nejvyšší soutěže.

Několik let trénoval Tomáš Hejdušek v akademii Baníku, v roli asistenta pak pomáhal také u áčka. I proto mu dělá obrovskou radost, že ostravský tým bojuje s Viktorií a Spartou o účast ve druhém předkole Ligy mistrů. „Jsem moc rád za Pavla Hapala, že zůstal a obrátilo se to,“ hlásí. V obsáhlém rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz mimo jiné rozebral i ostravské klenoty Jiřího Boulu či Matěje Šína.

Mluví i o obrovské píli plzeňských Amara Memiče a Rafia Durosinmiho, kterého si vzal v Karviné na starost Michal Papadopulos. „Perfektně se doplňovali, Rafiu měl v Michalovi výborného učitele,“ vzpomíná Hejdušek.

Sledujete Durosinmiho výkony pořád?

„No jasně. (usměje se) Zrovna v neděli jsem se díval na zápas Sparty s Plzní. Přiznám se, že přeju jak Baníku, tak Plzni i Slavii. Neříkám, že Spartě nefandím, ale u mě je až v pozadí těchto klubů. Překrásné branky, které Rafiu dal, mi dělají radost. Stejně tak i Moses ve Slavii nebo Amar Memič, který je taky v Plzni. Rozhodně není náhoda, že hrají dobře. Jsou to charakterově výborně nastavení kluci, kteří určitě neřekli poslední slovo. Pro všechny, a hlavně pro Rafia, bude česká liga za chvíli malá.“

Co jste říkal na Durosinmiho gólová zakončení při zápase na Spartě? Byla světová?

„Lépe to trefit nešlo, hlavně druhý gól byl nádherný. Spíše jsem ale Rafia úplně viděl při tom gólu hlavou. Výběr místa v šestnáctce je jeho doména, stejně tak dynamika nebo hra hlavou. V tom má obrovské předpoklady. Když jsem ho v Karviné trénoval, přesně v takových věcech o třídu vyčníval nad všemi ostatními, a to můžu říct, že tam teda byli jo velcí hlavičkáři. Třeba i Michal Papadopulos, se kterým byl Rafiu jako táta a syn. Perfektně se doplňovali, Rafiu měl v Michalovi výborného učitele. Michal mu všechno vysvětloval a ukazoval. Byla to jedna z věcí, která mu pomohla do kariéry.“

Vycházeli spolu i mimo hřiště?

„Úžasně. Zrovna se to sešlo tak, že Michal ho měl perfektně načteného, protože už pár měsíců s ním pracoval poté, co Rafiu přešel z dorostu, odkud si ho vzal Bob Páník. Byť Karviná z ligy spadla, nahoře udělala výbornou dvojičku. Když jsem přišel já, mužstvo se obměnilo a hlavním záměrem bylo Rafia udržet. Už tehdy byl hráčem, pro kterého byla druhá liga malá, i když pořád se jednalo o kluka, který sotva přišel z dorostu. Měli jsme to vymyšlené tak, že půl roku nám pomůže ve dvojičce s Michalem, který bude jeho mentorem. Chtěli jsme, ať se ve druhé lize vystřílí, ukáže se, ale zároveň ať hned nikam neutíká, což se nám první půlrok povedlo.“

Byla radost tandem Papadopulos - Durosinmi trénovat?

„Michal byl skutečně takovým Rafiovým vzorem. V té době ale byla škoda, že docela dost laboroval s kolenem. Potom se pasoval i na tréninku do role mentora. Jak říkám, úžasná dvojice, byť jsme hráli na jednoho útočníka a takovou desítku s Budínským. Každopádně Michal byl nedílnou součástí začátku Rafiovy kariéry.“

Ježíšmarjá, kde to zase centrujeme

Co se týče tréninkové morálky nebo pracovitosti, panovala s Durosinmim v tomto ohledu absolutní spokojenost?

„Můžu vám říct, že určitě panovala. V Karviné musím vyzdvihnout Petra Mašleje, který má na takové kluky velký cit a dar. Hlavně ho zajímá mentální stránka hráčů. Ne náhodou vybírá takové borce, jakými jsou Vinicius, Lucky Ezeh, Moses nebo Durosinmi. Všichni si už prošli devatenáctkou Karviné, kde jasně ukazovali, že mají obrovské předpoklady se prosadit, a že oproti některým našim hráčům mají už v této kategorii něco navíc. Není náhoda, že všichni čtyři se v první nebo druhé lize prosazují.“

Máte na Rafia nějakou speciální vzpomínku?

„Vždycky se mi vybaví jeho dynamika. Vzpomínám si na zápas s Vlašimí,