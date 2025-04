Svátek fotbalu v Ostravě, Hradec by měl být v Edenu odvážný. Plzeň přejede Slovácko

Do aktuální epizody Footcast Preview si pozvali David Sobišek a Jakub Podaný vedoucího redaktora sportovní rubriky Seznam Zprávy, Martina Vaita. Společně pak probrali vše zajímavé a podstatné, co nás čeká ve 28. kole české nejvyšší fotbalové soutěže.

„V Ostravě se chystá svátek fotbalu. Na vyprodaný stadion přijede Sparta a já osobně očekávám dobrý fotbal a gólový zápas. Baník je na jaře rozjetý. Vyhrál už sedmkrát a navíc má Pavel Hapal znovu k dispozici Ewertona. Těžko predikovat, jestli už bude v základní sestavě, nebo si ho ponechá na lavici náhradníků jako žolíka. Sparta se musí zlepšit ve všem. Hlavně v defenzivě musí být mnohem víc koncentrovaná. Zásadní bude, jestli je fit a nastoupí Elias Cobbaut. Sparta by s ním mohla být konstruktivnější a zachová na levé lajně fungující spolupráci Zeleného s Haraslínem. Slovenský reprezentant je nejčastější driblér v lize a je schopný udělat rozdíl v každém utkání,“ prozrazuje k utkání Baníku se Spartou Jakub Podaný.

Slovácko, s novým dočasným trenérem Tomášem Palinkem, se představí v plzeňské Doosan aréně a Martin Vait věří domácím: „Plzeň je namlsaná po poslední výhře na Letné. Skvěle se předvedli oba útočníci Vydra s Durosinmim a navíc si spoustu hráčů odpočinulo jak během reprezentační přestávky, tak i díky volnějšímu programu bez vloženého utkání v týdnu. Víkendový zápas nabídne větší počet branek, což je při duelech Plzně se Slováckem na západě Čech tradicí. Slovácko je pod dekou, a i když prohrálo s Libercem 0:4, tak výkon neodpovídal výsledku. V Plzni se však nechytí.“

„Slavia to bude mít bez Tomáše Chorého v ofenzivě velmi náročné, protože se v této sezoně spoléhá výhradně na centrované míče. Pokud by nebyl k dispozici ani Mojmír Chytil, tak čekám na hrotu útoku univerzála Ivana Schranze. Slavia musí hrát s Votroky jiný fotbal, protože proti urostlé defenzivě Hradce a bez Chorého nemůžeš spoléhat na centry. Hradec by měl být v Edenu odvážný a využít toho, že je obrana Slavie oslabena o Holeše, Ogbua a Chaloupka. Na Julisce v minulém kole to byl od sešívaných jeden z nejhorších defenzivních výkonů v ročníku a musí se z něj poučit. Pokud Hradec předvede výkon jako v Olomouci, nemusí být v Edenu vůbec bez šance na bodový zisk,“ řekl k souboji Slavie s Hradcem David Sobišek.

Premiéra Footcast Preview poběží na obrazovkách Oneplay Sport 1 ve čtvrtek od 23.00. V sobotu pak poběží na stejném kanálu repríza od 11.30.