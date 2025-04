Blažek má podporu Sparty: Ale jsem slávista. Fousek není vidět, čekal jsem od něj činy

V příštích dnech se sebere a vyrazí po okresech a krajích, kde leží největší podíl hlasů na valné hromadě. Rudolf Blažek bude představovat svůj program, přesvědčovat funkcionáře a také jim říkat, že pokud se stane předsedou, nebude mít problém zveřejnit měsíční gáži. Petr Fousek tak neučinil. „Je to věc, která zbytečně způsobila spoustu nedorozumění,“ kroutí hlavou sedmapadesátiletý právník.

My vás známe, mnozí ne. Kdo je Rudolf Blažek?

„Právník, podnikatel, táta šesti dětí, pěti synů a dcery. A pak taky fotbalový nadšenec, který ho hrál, a stále miluje. Dvanáct let dělá fotbalového funkcionáře, pět let předsedu spolku Motorletu Praha.“

Jak celý příběh začal? Představujeme si, jak sedíte na Motorletu, po hřišti běhají děti a vy si v tu chvíli řeknete: Chci být předsedou fotbalu.

„Záludná otázka. Takhle to samozřejmě nebylo, ale trošku pravdy na tom je. Když jste v klubu jako Motorlet, cítíte věci, které nejsou dobře a které nám vadí. Říkáte si, proč se nehýbe to a to, proč se neřeší tohleto. A pak vás napadne, že budete kandidovat na předsedu.“

Napadlo vás to samotného, nebo vás někdo postrčil?

„Jsem opětovně zvolený člen výkonného výboru Pražského fotbalového svazu, což byl jeden z důvodů, proč jsem o tom začal přemýšlet. Původně jsem neměl v úmyslu kandidovat na předsedu, ale pak jsem nabyl přesvědčení, že jinou cestou než od hlavy se věci řešit nedají. Jedině tak máte sílu a možnosti.“

Proč si myslíte, že máte na to být dobrým předsedou?

„Třináct let vedu Motorlet, což je klub s rozpočtem zhruba osmnáct milion korun jenom pro fotbal. Máme dvacet týmů, 450 dětí, áčko hraje třetí ligu, rezerva pražský přebor. Založili jsme si i ženský fotbal, který mám rád a snažím se ho maximálně podpořit. Je v něm obrovský potenciál. Současně jsem před lety působil v komunální politice, takže vím, co to je pracovat s veřejnými rozpočty. Umím se v tom pohybovat. Před hodně dávnou dobou jsem dokonce založil pražskou městskou policii. Jsem připraven řídit i tak velkou instituci, jako je FAČR.“

Troufal byste si i bez zkušenosti z vysoké politiky?

„Samozřejmě to člověku pomůže. Znám obě strany: neustálého žadatele o pomoc ve věci dotace na infrastrukturu, na trenérské platy, na zázemí. A taky z té strany, že rozhodujete, kdo dotaci dostane. Proto vím, co je potřeba. Vím, že aniž byste byl dokonale připraven a politiky přesvědčil perfektními silnými argumenty, tak prostě neuspějete.“

Ještě k vašemu rozhodnutí kandidovat. Říkáme si, zda vás něčím konkrétním nenaštval současný předseda Petr Fousek?

„Budu upřímný. Já Petra Fouska