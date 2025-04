Čtete: Kdy Vindahl zazářil a kdy zklamal: klíčový moment s Malmö i minely proti Brestu

České Budějovice - Sparta 0:2

22. září 2024

Zápas s outsiderem by těžko někoho napadl. Přesto v něm Vindahl zaválel. Poté, co se Letenští dostali do vedení 2:0, začali hrát bohorovně, bez zápalu, nedůrazně. Brankář zasáhl minimálně ve třech gólových šancích.

Radost Petera Vindahla po výhře Sparty v Českých Budějovicích • Profimedia / ČTK / Václav Pancer