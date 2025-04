Jaké dojmy ze zápasu si odnášíte?

„Úžasná kulisa, bohužel náš výkon ne... V první půli jsme ještě byli dobří, ale ve druhé už jsme měli hodně ztrát. To bylo slabší. Trošku se nad tím zamýšlíme. Některé individuální výkony byly výborné, třeba Erik Prekop. Nadřel se neskutečně moc, pomohl nám. Uhráli jsme bod – a mrzí nás to. Měli jsme vítěznou sérii, chtěli jsme dát fanouškům dát výhru proti Spartě. To je pro ně možná nejdůležitější. (úsměv) Nepovedlo se, nicméně neprohráli jsme. Sparta chtěla vyhrát, my jsme byli spíš v defenzivnějším bloku. Nedařila se nám mezihra, kombinace, z toho důvodu jsme asi na víc pomýšlet nemohli. Takže asi spravedlivá remíza.“

Nepřijde vám Prekop, kterého jste vypíchl, u veřejnosti nedoceněný?

„My jsme věděli, jakou kvalitu má, co v něm je, a proto jsme ho sem brali. Samozřejmě, možná se od něj očekává víc gólů. Měl tam dvě dobrá zakončení, jedno mu chytil Vindahl. Je to kvalitní hráč, myslím, že to prokazuje. Neřekl bych, že je nedoceněný. Aspoň z toho, jak vnímám okolí v Ostravě. Spíše naopak. Berou ho dneska jako útočníka číslo jedna. Ale my tam těch hráčů máme víc. A pokud jde o nás, my ho doceňujeme tím, že ho stavíme do skoro každého zápasu.“

Spartu jste nechali o dva body za sebou? To je pozitivní, ne?

„Jo, já jsem pozitivní. (úsměv) Hráčům jsem v kabině taky poděkoval za výkon. Bylo tam nějaké zklamání, ale pramenilo hlavně z toho, že chtěli urvat vítězství pro fanoušky. Kulisa byla nádherná, plný stadion. Fanoušci byli celých devadesát minut úžasní, proto jsme zklamaní. Asi se nám nepodaří odehrát všechna utkání s kvalitou, přesností. Ještě proti takovému soupeři. Takže nakonec jsme spokojení s bodem, Sparta je pořád za námi. Zbývají nám do konce základní části dvě utkání a pohár. Budeme chtít zase navázat na jarní výkony a výsledky.“

Zalezli jste ve druhé půli kvůli kvalitě Sparty, nebo už jste spíš hlídali výsledek?

„To ne, chtěli jsme hrát nahoru, ale nešla nám kombinace. Byli jsme hodně nepřesní, spousta míčů byla nekvalitních. Tím pádem ho držela Sparta, která naopak byla v kombinaci rychlá a přesná. To nás stálo hodně sil, než jsme ho zase získali zpátky. Soupeř měl dnes větší kvalitu, možná pomýšlel i na víc.“

Zatlačili vás do nižšího bloku.

„Sparta nás k tomu donutila. My hlavně byli nepřesní v kombinaci, Sparta byla trpělivější, umně v zadních řadách kombinovala, a my jsme se nedokázali dostat na míč. Proto nás zatlačili do hlubokého bloku. Nicméně jsme kvalitně bránili, až na tu jednu situaci. I tak si myslím, že jsme mohli mít těch brejkových situací víc a naložit s nimi kvalitněji. Proto jsme bránu potom víceméně neohrozili.“

Čekali jste, že přijde s rozestavením 3-4-3 a tím svým trojzubcem?

„Sestavu jsme odhadovali, ale spíše jsme se soustředili na jejich defenzivu, kdo tam přijde. Nečekali jsme znovu Učiho na wingbeku, i když tady hrával. To bylo pro nás překvapivé. Ale tohle rozestavení jsme očekávali, ať je tam Haraslín, nebo jakýkoliv jiný hráč, třeba Birmančevič, u něhož jsme netušili, proč není v nominaci. Každopádně jsme byli připraveni na obě varianty. Ať už se dvěma útočníky, nebo s trojzubcem.“

Anketa Kdo skončí v Chance Lize na druhém místě? Sparta Plzeň Baník

Nakonec se ale prosadil Filip Panák, zůstal u gólu úplně volný.

„To byla chyba. K takovému vstupu do druhého poločasu nemělo dojít. Byli jsme pasivní, přitom jsme měli být aktivní. I v presinku, aby tam nechodily centry. Takhle nás tam po standardce zavřeli a z jednoho padl gól. Panák je nebezpečný, má výbornou útočnou i obrannou hlavu. Hrozilo to, bohužel jsme to neubránili.“

Zato soupeř uhlídal Ewertona. Kdy jste měli jasno o tom, že ho nasadíte do základu?

„Už v týdnu. Rezonovalo tady, jestli nastoupí, nebo ne. My jsme se rozhodli ho dát od začátku. Nedostal se tam Filda Kubala, se kterým jsme měli záměr, že by nám to oživil ve druhém poločase nebo v závěru utkání. Nevím, jestli to byl dobrý, nebo horší tah. Ewe se s tím pral, má nějaké herní manko. Ale věřím, že přijdou zápasy, kdy to zase bude Ewe jako dřív. Nedostal tolik kvalitních přihrávek, takže neměl ani možnost ukázat svou kvalitu.“

Ale Matěj Šín ji u vstřelené branky ukázal, že?

„Nádhera, akorát publikum asi nebylo nadšené z jeho střídání. (úsměv) Mates má však pořád manko z přípravy. Bylo vidět, že směrem nahoru ještě šťávu a drajv měl, ale směrem zpátky už v určitých situacích netahal. Proto jsme ho vystřídali. Jinak byl jeho výkon do té doby velice dobrý. Dal krásný gól, takže spokojenost.“

Není obvyklé, aby předčasně střídal Jiří Boula. Proč šel ze hřiště?

„Jirka si o střídání řekl. Celý týden netrénoval, byl nemocný, takže z tohoto důvodu šel dolů. Věděl a cítil, že celých devadesát minut nevydrží.“

Baník po letech vletěl mezi silnou trojku, město žije fotbalem, mluví se o Lize mistrů. Co na to říkáte?

„Jistě, přejeme si to všichni, dneska jsme blízko, i když Plzeň ještě své utkání neodehrála. Zápasů je ale ještě dost a i v nadstavbě to bude velice těžké a náročné. My si však budeme žít dál ten sen a budeme pro něj dělat maximum. Bojujeme se Slavií, Spartou a Plzní, což je velká kvalita české ligy. Jsme rádi, že jsme tam někde mezi nimi a že se s nimi dokážeme o to porvat. Se Spartou máme dokonce lepší vzájemný zápas. I tohle je bod navíc při případné shodě bodů. Lidi jsou úžasní, shodou okolností jsem byl na procházce a člověk už to vnímal. Ale ne jen teď před zápasem, už před Pardubicemi se všichni těšili na Spartu. Proto nás o to víc možná mrzí, že jsme ji neporazili.“

Máte teď před sebou tři zápasy včetně MOL Cupu. Jak jste na tom se silami?

„My sestavu točíme, takže nemáme proč se šetřit. Jsme zdraví, fit, určitě nevypadáme kondičně hůř, naopak. V tréninkovém procesu vypadáme dobře, zápasy zvládáme, jen možná chybělo víc fotbalové kvality a zápas by vyzněl pro nás lépe.“

A v poháru v Jablonci? Přijde rotace?

„Jedeme na doraz. Ale máme tu hráče i z lavičky, kteří na šanci čekají. Je možné, že k tomu přistoupíme, protože pak za tři dny hrajeme na Dukle. Uvidíme, jak na tom budeme zdravotně po tomto utkání. Zatím nemám žádnou informaci, že by to byl nějaký problém. Budeme se připravovat na Jablonec a pak dál. O žádné únavě ale není v kabině řeč.“