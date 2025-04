Po porážkách v Liberci a doma s Plzní předvedli sparťanští fotbalisté podstatně lepší výkon. Na Baníku byli střelecky aktivnější, častěji drželi míč, ale obrátit jednogólovou ztrátu se jim nakonec nepovedlo. Musí tak brát remízu 1:1, která je však po 28. kole neposune zpět do první trojky. O ni zabojují v následných bitvách s Mladou Boleslaví a v Pardubicích. „Vytvořili jsme si víc než dost příležitostí na to, abychom tady vyhráli,“ mrzelo kouče Larse Friise po dělbě bodů v Ostravě.

Remízu nakonec skousnete?

„Řeknu vám, co mi zrovna přijde na mysl, protože abych se přiznal, ještě jsem neměl prostor o utkání víc přemýšlet. Myslím si, že z naší strany to byl solidní zápas. První poločas jsme odehráli ok, druhý jsme odehráli dobře. Vytvořili jsme si víc než dost příležitostí na to, abychom tady vyhráli. Naši ofenzivní hráči se dostávali do dobrých pozic, jenže bohužel jsme toho nevyužili, abychom brali tři body. Z tohoto pohledu spokojený nejsem. Samozřejmě je mi jasné, že jsme hráli venku a proti soupeři, který má dobrou formu, ale... Jsme Sparta, vždycky chceme zvítězit.“

Proč jste se rozhodl pro rozestavení 3-4-3? Naposledy jste takhle hráli snad v prosinci.

„Když jsme před zápasem zvažovali, jak by Baník mohl hrát, tohle rozestavení nám do toho sedělo. Mysleli jsme si, že by se nám mohlo vyplatit mít na ofenzivní části o jednoho hráče víc. Ale sami vidíte, že rozestavení se střídá, nemáme jen jedno. Je různé, když máme míč v držení a když má míč soupeř... Rozestavení tedy používáme v průběhu zápasu víc, ať už do ofenzivy, nebo v situacích, kdy bráníme. Sedělo nám to, vypadali jsme velmi dobře a chtěl bych, abychom si takový způsob hry udrželi. Mám radost, jak se do utkání propsali střídající hráči. Někteří dlouho nehráli, ale odevzdali skvělý a stoprocentní výkon. S tím jsem moc spokojený. Konkurenci potřebujeme.“

Sedělo by toto rozestavení Veljku Birmančevičovi, o kterého jste přišli kvůli zranění? Byl by v základu, pokud by byl zdravý?

„Můžu k tomu říct asi to, že Veljko v pátek absolvoval kompletní tréninkovou jednotku, nicméně s ohledem na problémy, které pak měl, s námi cestovat nemohl. Nechci šířit domněnky, jak by to vypadalo s ním. Ale víte, Birmančevič musí stejně jako ostatní hráči prokázat, že místo na hřišti si chce vzít. Na mně je pak pro každé utkání vybrat ten nejlepší tým.“

Jak dlouho bude chybět?

„Nevím.“ (pokrčí rameny)

Překvapil jste nasazením Ernala Krasniqiho. Jak se vám líbil?

„Na jeho výkonu se projevily momenty, kdy udělal chyby, ale souvisí to s tím, že dlouho nehrál. Sami jste viděli, že zapadá do toho, jak jsem hodnotil zápas jako celek. Tvořil, představoval pro Baník hrozbu a dostával se do pozic pro průnikové přihrávky. Delší dobu jsem ho zklamával tím, že nedostával v základní sestavě příležitost, ale přesto druhý den po zápase vždycky přišel a bylo na něm vidět, že chce. Je sparťan, je bojovník, moc to chtěl. Odehrál dobrý zápas, byť s chybami. Ale jak jsem říkal, chyby byly způsobené tím, že delší čas nehrál, což beru částečně na sebe.“

Vůbec nehrál naopak Albion Rrahmani. Co musí zlepšit, aby jeho minutáž byla větší?

„Je opravdu dobrý hráč, ale my potřebujeme z výkonu každého hráče výstup, obzvlášť v situaci, kdy dotahujeme a tlačíme na soupeře. To, že nenastoupil, bylo z důvodu, jak přemýšlíte o hráčích na konkrétní pozice. Viděl jsem to tak, že do způsobu hry, který jsme chtěli hrát, jsem upřednostnil Kuchtu. Ne vždy vaše rozhodnutí souvisí s individuálním hodnocením hráče, ale často je závislé na taktice a záměru. Navíc pak máte jen pět střídání, u každého se musíte důkladně rozhodnout. Já tam poslal ty hráče, u kterých jsem si myslel, že by mohli rozhodnout.“

Uchenna hrál vyloženě na Ewertona stejně jako v derby na Dioufa?

„Vy sami tady moc dobře víte, jak dobrý hráč Uchenna je. Pro něj to bylo úplně poprvé, kdy se vrátil do prostředí, kde to měl rád. Baník vyzdvihuje, mluví o něm velmi dobře. Vzbuzovalo to v něm emoce. Hrál skvěle. Baník má levou stranu lepší a nebezpečnější než pravou, proto dostal prostor. Druhou věcí také bylo, že jsme neměli Vitíka, takže puzzlem jsme museli pohnout a přitom si zachovat taktický záměr a strukturu. Pomohli jsme si Eliasem Cobbautem, ale pokud jste mluvil o Ewertonovi, tak ano. Je jeden z top ofenzivních hráčů v lize, možná i nejlepší.“

Jak se vám zamlouval právě Cobbaut? Střídal jste jej z důvodu žluté karty?

„Má odpověď na druhou otázku zní ano. A jasně, určitě jste pod tlakem, když dostanete po pár sekundách žlutou kartu. Brzo jsme měli vyžlucenou celou levou stranu, ale ke kartám nic neříkám, byly zasloužené. Hráči se s tím dobře popasovali. Hodně jsem přemýšlel, jestli Cobbauta vystřídat, ale rozhodl jsem se, že ano. Šlapal do toho celý zápas, nedržel se zpátky a pak stačí jeden špatný krok a dostanete červenou.“

Co říkáte na to, jak Baník promlouvá do boje o druhé místo?

„Tohle je pro českou ligu určitě dobře. Baník je historický a silný tým, který by si zasloužil hrát v Evropě. Byl k tomu velmi blízko s Kodaní, kdy si zasloužil postoupit. V nedávné minulosti měl za sebou těžší období. Pro nás je složitější, když jsou vpředu čtyři kluby, ale nutí nás to dělat věci ještě přesněji. Když máte ligu, kde je jeden nebo dva dominantní týmy, vytváří to nezdravé prostředí. Samozřejmě neříkám, že bych ji ale nechtěl každý rok vyhrát. Když se na tom podívám skrze české brýle, je to dobře, přes ty sparťanské už je to horší.“ (usmívá se)