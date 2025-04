Trojzubec drzouna Kušeje, Friis šel do risku, vypískaný Krmenčík. Co Šínův gól?

Po čtrnácti zápasech a čtyřech měsících vrátil trenér fotbalistů Sparty Lars Friis do hry pověstný trojzubec – a hned proti rozjetému Baníku. „Šel do risku, ale vyplatilo se mu to, Sparta byla lepší,“ říká v novém díle podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport Michal Kvasnica. Ale pozor: svou verzi trojzubce vytasila kvůli absenci Chorého i Slavia. „Trpišovský řekl Kušejovi, že chce toho drzého Vasila z Mladé Boleslavi. A Slavia má tak směrem dopředu najednou novou perspektivu – Provodovi, Schranzovi a Kušejovi to fungovalo,“ upozorňuje Radek Špryňar.