Teplice se dočkaly, do klubu vstupuje miliardář Kratina. Kvalitní zázemí prioritou

První zmínky o Kratinově zájmu přinesl web iSport už před rokem. Už tehdy bylo v Teplicích jasné, že pokud se má klub posunout, potřebuje silného majitele. Načasování dohody mezi sklářskou firmou a 56. nejbohatším Čechem tak dává smysl, zájem miliardářů o fotbalové kluby nikdy nebyl vyšší. Zároveň se i v únoru tohoto roku protahoval důkladný audit, který bývá posledním krokem pro uzavření transakce.

Nyní si prezident evropského AGC a Kratina plácli. „FK Teplice mají obrovskou tradici a potenciál, který chceme rozvíjet. Ale nerad bych, aby to bylo vnímáno jen jako krok ve sportovní rovině. Pro Accolade je to strategické rozhodnutí – chceme na Teplicku dlouhodobě posílit naši přítomnost a podílet se na růstu celého regionu,“ řekl pro klubový web nový miliardář na prvoligové scéně.

Jeho Accolade podniká na trhu průmyslových nemovitostí, zaměřuje se na investice, přípravu a pronájem prostor pro společnosti z oblasti e-commerce, zpracovatelského průmyslu a logistiky. Spravuje více než padesátku industriálních parků v osmi různých zemích. Jejich celková hodnota má činit 75 miliard korun.

Cíl? Posun mezi špičku

Teplice se momentálně drží na dvanáctém místě tabulky, o záchranu pravděpodobně hrát nebudou. Klub prošel v posledních letech rebrandingem, pod Zdenkem Frťalou začal sázet na mladší hráče, změnil přístup k práci s fanoušky. Finanční injekce, která by tým posunula směrem k vyšším příčkám tabulky, ale chyběla. To by se nyní mohlo změnit, ačkoliv Kratina mluví spíše o dlouhodobých cílích a stabilizaci.

„Kvalitní zázemí i tréninkové podmínky jsou nezbytné pro rozvoj mládeže a konkurenceschopnost klubu, proto je naší prioritou kvalitní zázemí, zejména v podobě tréninkového centra v Modlanech. Chceme, aby FK Teplice měly podmínky odpovídající dnešním standardům a zároveň posouvaly klub sportovně i strategicky mezi špičku českého fotbalu,“ podotýká Kratina, který kromě důrazu na výchovu mladých hráčů chystá i modernizaci Stínadel.

Stav tamního hřiště byl v posledním kole pod palbou kritiky. Bez speciálních lamp, jejichž cena šplhá do milionů, je v náročných severočeských podmínkách velice složité trávník v hratelném stavu udržovat. I to je tedy jedna z možných změn, na které se Teplice i česká liga mohou těšit.

Brzy čtyřicetiletý obchodník byl už v minulosti na fotbalovém poli poměrně aktivní. Stojí za Fevolucí, která si po pádu Romana Berbra dala za úkol ozdravit český fotbal. Jednou z jejích nejvýraznějších tváří – a také členem výkonného výboru – je právě teplický ředitel Rudolf Řepka.

Samotný Kratina stál před necelými třemi roky za snahou odvolat na nevolební valné hromadě prvního místopředsedu asociace Jana Richtera a usednout na jeho místo. To se nepovedlo, věc se na programu jednání vůbec neobjevila.

Nyní se stává dalším hráčem v éře postupně bohatnoucí prvoligové scény. A ve frontě čekají další adepti – Hradec, Olomouc, možná i Plzeň…