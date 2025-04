Čtete: Liga očima fanoušků: Šulc je robocop, „tupo“ Krmenčík a baníkovské MMA. Plánují už v Edenu oslavy?

Šulce ve Slavii bych nevydejchal

Tak je zase vše ve starých kolejích. My na druhém místě, a zbytek ať se plácá za námi. Nedělní zápas byl jedním z těch úplně zbytečných. Slovácko v této sezoně je pouze odvárek toho, co jindy. Že zdržuje tým, který prohrává… to se hned tak nevidí. Zřejmě se asi báli, že dostanou domů nabalený velký ranec. Nám to bylo tak nějak jedno, v první půli jsme jim dali dva banány a druhý poločas odehráli na údržbu. Nic víc se vlastně nestalo, pokud odečtu, že nastoupil „tupo“ Krmenčík a ten je mi naprosto šumák.

Na posledním zápase bylo jasně vidět: Nějaký Slovácko, to se nemá cenu šponovat. Ale se Spartou a jinými exoty se vymačkáme jako citron. Nemám to hráčům za zlé, hlavně, když to funguje. Pochvalu zaslouží všichni, ale robocop je jen jeden. Šulc, Šulc, Pavel Šulc! Cizina ho nemine. Ale pokud by přestoupil do S…, to bych asi nevydejchal. Teď nám náhoda nahrála dvojzápas s Klokany. Pevně doufám, že je dvakrát přeskočíme, a potom už to s „vojáky“ z Dukly udržíme na druhém fleku. Čest královně Viktorce. AFU, vše nejlepší ke kulatinám!

Kovi. 56 let, koordinátor distribuce