Čtete: Liga očima fanoušků: Stačí cvičená opice, VAR ji opraví! Slávistická kaňka, Kuchta je protiklad Krasniqiho

Naší prioritou musí být pohár!

Minulý týden byl pro Baník maximálně úspěšný. Nejprve opravdu těžce vydřený postup v MOL Cupu na oraništi v Jablonci. A sobotní trochu šťastná last minute výhra na pražské Julisce.

Postup do semifinále poháru ještě nabyl na váze pátečním losem. Hrát doma se Sigmou je papírově určitě lepší, než jet do Plzně nebo na Spartu. Tím neříkám, že to bude jednoduché. Je potřeba si ale uvědomit jednu věc: Baník je bez trofeje dlouhých 20 let! A z mého pohledu by to pro klub měla být ta největší priorita. Trofej je trofej a k tomu jistota základní skupiny evropského poháru – to je přesně to, co klub pro svůj další rozvoj potřebuje.

Ligový zápas na Dukle přinesl znovu velkou dávku emocí. Super atmosféra, dobrý fotbal a tři body k tomu. V závěru rozhodl (v tu chvíli) kapitán Michal Frydrych a obrovská vlna euforie zaplavila snad na dva tisíce přítomných chacharů, včetně legendy Milana Baroše. V sobotu to máme ve svých rukou, druhé nebo třetí místo po základní části by bylo skvělé. Ostravský Baník do boje!

Václav Dohnal. 33 let, projektant