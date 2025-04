Footcast Preview: Slavia blíž k titulu, Kuchta porazí „své“ Pardubice a Plzeň i Baník za tři

Utkání Slavie se Slováckem bude komentovat Aleš Svoboda, který už má na sobotní duel přípravu, kdyby Slavia získala titul. „Připravený být musím, protože se to může stát. Je to přeci jen fotbal a Baník ani Plzeň nemusí vyhrát a já bych byl pak zaskočený. Slavia potvrdí dobrý výkon z Karviné, kde řádila dvojice Kušej - Provod. Oba byli při chuti. Kušej dal podruhé za sebou dva góly a Provod si připdal branku a asistenci. Slovácku se v Edenu nedaří. Prohrálo tam osmkrát v řadě při skóre 1:23 a to mělo lepší mančaft i formu.“

Jakub Podaný je zvědavý, jak si povede Sparta v Pardubicích. „Ofenziva Sparty je postavená na Haraslínovi, který je nebezpečný z každé pozice, ale proti Pardubicícm se vždycky dařilo Janu Kuchtovi. Proti celku, který ho vychoval pro velký fotbal odehrál sedm zápasů a nasázel jim šest branek. Slitování nebude mít ani o víkendu, takže bych si vsadil na jeho gól.“

„Baník může v případě výhry s Bohemkou poskočit v tabulce na 64 bodů, čímž by překonal svůj bodový rekord v samostatné české lize. Nejvíc bodů nastřádali ostravané v mistrovské sezoně 2003/04, kdy uhráli 63 bodů a poté slavili titul. Myslím si, že Klokany porazí, možná i s čistým kontem, protože zelenobílí nedavají branky. Fanoušci Baníku si užijí krásné sobotní odpoledne a jejich oblíbenci půjdou do nadstavby ze třetí příčky,“ predikuje k utkání Baníku s Bohemkou, moderátor David Sobišek.

