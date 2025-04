Veselý: Nechápu, proč není Prekop ve slovenské repre. V Bohemians možná skončí pět hráčů

V Ostravě prohráli (0:1), nevstřelili ani gól, přesto se v tabulce Chance Ligy posunuli na konci základní části o jednu příčku výš na desáté místo. „Musel nám pomoct Jablonec, ale je to zasloužené a spravedlivé, protože jsme si to s Teplicemi i Mladou Boleslaví uhráli sami přímo ve vzájemných zápasech,“ měl jasno trenér Bohemians Jaroslav Veselý. Jeho tým vyzve za dva týdny v play off o umístění Liberec. Program nadstavby ZDE>>>

Jak si na Slovan věříte?

„Doufám, že to bude hezký fotbal, oba můžou hrát uvolněěn. Liberec je asi zklamaný, už se možná viděli někde, kde...“

Kde?

„Kde prostě nejsou... (smích) Ale zase mají týden na to se vzpamatovat a namotivovat, protože se hraje až za dva týdny. Nechceme, aby nám končila sezona už po dvou zápasech. Bavili jsme se s Kovim (Janem Kovaříkem), že v Bohemce nemá s touto skupinou nikdo zkušenosti. Buď se hrál spodek, nebo vršek. Takže si to já i kluci zkusíme poprvé a snad se posuneme do finále.“

Třeba se projeví psychologický efekt, že Liberec bude ten zklamaný a vy ten nadšený...

„Nejsme úplně nadšení, radši bychom byli v šestce. (úsměv) Umístění je taková střízlivá spokojenost, střed byl náš cíl. Ale trošku se ve mně pořád mísí zklamání, hlavně z poháru. Zbytečně jsme se připravili o další kolo, což by byl pro nás pravý vrchol sezony. Mysleli jsme si na něj, bohužel to není. Tady to je malinká náplast. Hraje se sice v uvozovkách jen o nasazení v poháru a nějakou finanční odměnu, ale jde i o konečné umístění. Chcete být v tabulce co nejvýš. Hrajete s konkurentem, takže to bude vypovídající faktor. Dáte si to mezi sebou a postoupí lepší. Liberec zažil progres, teď regres, se kterým asi nepočítali. My i oni můžeme během čtrnácti dní doléčit hráče, byl bych rád, kdyby byly týmy v plné palbě. Bylo tentokrát vidět, že když můžeme použít ve druhém poločase hráče, kteří nám chyběli, taky pak naše hra vypadá jinak.“

Máte po třiceti kolech o bod méně než loni.

„Cílem byl pohár, semifinále by nám slušelo. Myslím, že bychom si ho za výkony v MOL Cupu zasloužili. Zvládali jsme těžké soupeře, bohužel to nakonec nevyšlo. Samozřejmě někdy se hraje na body, někdy na umístění. Jestli je tabulka takhle, nejsem úplně spokojený, ale ani zklamaný. Netajíme se tím, že mužstvo přestavujeme za pochodu. Je možné, že klidně může teď v létě čtyři až pět hráčů skončit nebo se nějak vyměnit. Ještě můžeme skončit i sedmí, což by se nám líbilo. Zatím je to dílčí spokojenost. Rád bych, aby to pro nás bylo ponaučení. Nemyslím si, že jsme to ztratili na jaře, i když nejvíc mrzí úplně zbytečná prohra v Pardubicích. Dokud nám drželi nosní hráči, byli jsme pro soupeře nepříjemní. Ztratili jsme na podzim doma v remízových zápasech, jinak jsme mohli v klidu atakovat 42 nebo 43 bodů. Konec podzimu nám nevyšel, teď to doháníme – a je to těžký. Teplice se o tom taky přesvědčují.“

Jak se v Ostravě podle vás prosadil Erik Prekop, který byl ještě loni v zelenobílých barvách?

„Určitě se prosadil, protože je to nosný hráč. Máme spolu nadstandardní vztah, občas si i zavoláme, i když teď byl před zápasem radiový klid. Erikovi přeju, akorát jsem strašně překvapený z toho, že není nominovaný do slovenského nároďáku. Mluvil jsem i s jeho agentem, nechci jim do toho kecat, ale nechápu to. Myslím si, že by tam měl být. Je škoda, že tam byl jen jednou na nějakém neoficiálním kempu. Slovensko nemá tolik střelců a Erik tady ukazuje kvalitu. Chápal jsem, že ho třeba nepozvali z Bohemky. Ale Baník je dneska top čtyři klub v republice. Dal osm gólů. Přišel do Bohemky, uhrálo se čtvrté místo. Přišel do Baníku, uhrálo se teď třetí místo. Možná je X faktorem. Chybí nám víc v kabině než na hřišti, protože je to pozitivní lídr. Dokáže ostatní zpucovat, hráči za ním jdou. Bylo jasné, že ho v Ostravě budou lidi milovat stejně jako u nás. Přesně tyhle hráče Baník má mít, potřebuje je. Já mu kariérní postup přeju. Roky mu utíkají, přeju mu i zahraniční angažmá a to, aby se usadil v nároďáku. Přeju i Baníku, ať skončí co nejvýš. Má krásnou sezonu. Ať si to užijí, ale příští sezonu už to budou mít taky těžší. Známe to...“ (úsměv)

S jakým taktickým plánem jste vůbec na Baník dorazili? Bylo vidět, že záměrně zavíráte ze stoperů hlavně Pojezného, ale na levé straně vás přesto Holzer zlobil.

„Nechtěli jsme dovolit hrát klíčové hráče. Čekali jsme, že bude rotovat Šín s Ewertonem, ale Šín, který má sílu ve výstavbě a v meziprostorech, nehrál. Chtěli jsme, aby víc hráli určití hráči, které nechci jmenovat. (úsměv) Vycházelo to. Baník nám spoustu věcí nabídl sám, ale opačně jsme taky Baníku nabídli po zbytečných ztrátách situace. Zbytečně jsme tam improvizovali a dělali nenacvičené věci.“

A co se týče Prekopa?

„Pro Erika jsou zápasy proti Bohemce ještě čerstvé. Znám ho, vím, že nechal v Bohemce srdce. Není to pro něj jednoduché, kluci ho mají pořád rádi. Takže já vidím, že proti nám to není ten nejostřejší Erik. S Vondrysem (Janem Vondrou) si nic nedarovali, měl jsem ty souboje před sebou. Bylo to korektní. Erik je silný ve vzduchu, uhraje spoustu balonů zády. Chtěli jsme ho zdvojovat a soustředit se i na druhé míče pod ním, abychom ho odřízli od zbytku. Pořád ale musíte věnovat pozornost Ewertonovi s Holzerem. Tam jsme neměli problém s taktikou, ale s jejich kvalitou. Rezultoval z toho i gól, ale v globále jsme si poradili. A měli asi i víc gólových šancí.“

Třeba tu Matouškovu, kdy šel sám na Holce.

„Ta byla stoprocentní. Po dlouhé době však zvolil konečně správné řešení. Chceme po něm, aby chodil v rychlosti, protože na to má dispozice. Seknul si to dobře, ale Holec to skvěle vystál a nachystal si ho. A pak ještě šel s Drchalem dva na jednoho, ale bylo to blbě vyhodnocené. To byl úsek, kdy se to lámalo. Kdyby nepadla branka do poločasu, mohlo to být všelijaké.“

Co vlastní branka kapitána Hůlky? Uděláte si z toho zpětně srandu?

„Už jsme si dělali, když diváci vyvolávali střelce branky. Nevyčítám mu to. Po dlouhé době nehrál v záloze, protože jsme ho potřebovali na levém stoperu. Ale třeba Matouškovi jsem vyčítal malou náběhovost v boxu. Nebyli jsme na malém vápně a nedonutili soupeře, aby byl čelem k bráně, jako se nám to stalo u gólu. Z kapsových balonů vytěžíte roh nebo vlastní branku, je to nejtěžší na bránění. Cvičíme to. U Hůlky bylo největší chybou asi to, že neměl boční postavení. Měl jen nastavit nohu, takhle to měl těžké, navíc na slabší nohu. V první chvíli jsem myslel, že míč hrál někdo z Baníku. Vyčítat mu to nebudeme, uhrál nám spoustu jiných zápasů. Tohle se stane.“