Rada: V Plzni se nemáme za co stydět. Chvála Vydry i „chlapce“ Milly

Mrzí vás jasná prohra v Plzni?

„Do zápasu jsme vstoupili dobře, dostali se z první akce do vedení. Báli jsme se tlaku domácích, ale na chvilku je zmrazili, dali branku. Domácí byli zaskočení, my poměrně dobře kombinovali. Pak jsme ale udělali dvě zbytečné ztráty, domácím jsme darovali dvě branky. Góly jsme nedostali po vypracovaných šancích, spíš tam byl náš nedůraz. Před prvním jsme pořádně neodkopli balon a chtěli situaci vykombinovat, před druhým jsme ztratili balon uprostřed hřiště a domácí toho využili, šli pak dva na jednoho. Byli jsme v prvním poločase fotbaloví, snažili se kombinovat, ale dva góly nás dostali do nevýhody.“

Jenže po přestávce jste se do zápasu nedostali.

„Rozhodl třetí, Pourzitidisem lehce tečovaný gól od Lukáše Kalvacha. Pak jsme museli střídat některé hráče, Ambler měl problémy se zadním stehenním svalem. Celkově jsme odehráli slušné utkání s Plzní, která bojuje o Champions League, nemáme se za co stydět. Zkušenost byla na její straně, čtyři inkasované góly jsou pro nás až kruté, nemuseli je dostat a víc Plzeň znervóznět.“

Rozhodla její ofenzivní síla?

„Mají dva kvalitní útočníky, další dva sedí na lavičce, tedy Vašulín a Adu. Vydra má jednu z nejlepších forem, co se vrátil do ligy. Viděl jsem ho dvakrát na Bohemce, je to klíčový hráč, navíc střílí góly. Durosinmi se dostává tam, kde byl před zraněním. Plzeň si může dovolit vystřídat útočníky, na lavičce má skoro stejnou kvalitu. My jsme dali Plzni dva góly, to je pro nás určité plus směrem do ofenzivy.“

Velmi dobře vypadal mladý útočník Milla, zimní posila, která výrazně přispěla k vašemu vedoucímu gólu.

„Ten chlapec se tady dobře etabloval, zapadl do týmu. Už působil v Rakousku, má nějaké evropské návyky. V kabině je oblíbený. Je tady v Dukle krátce, možná kdyby přišel dřív do přípravy, bylo to ještě lepší. Jsme s ním spokojení, vybojuje spousty soubojů, je silný. Akorát mi trošku chybí instinkt střelce. Většinou hraje zády k bráně, není zasypyný centry za stran. Na tohle má třeba Plzeň hráče z kraje. Cadu, Memič umí dát v běhu balony do vápna, proto je to pro Durosinmiho a Vydru jednodušší. Milla sklepává hodně balonů, ale efekt centrů ze stran u nás není. Je otázka času, kdy se víc prosadí střelecky.“

Na třinácté Slovácko ztrácíte šest bodů. S čím jdete do nadstavby?

„Ve hře je patnáct bodů, musíme se soustředit na každé utkání. První hrajeme v Teplicích, potřebujeme přivézt nějaké body. Šest bodů je na pět zápasů, které zbývají v nadstavbě, je dost. Chceme odstartovat barážovou skupinu co nejlepší výkonem a uspět v Teplicích. Potřebujeme do závěru sezony zdravé hráče, proto jsme také střídali některé hráče v Plzni. Nechtěli jsme zbytečně riskovat.“