Šok, obrat i plzeňská síla. Koubek chyběl kvůli operaci, Mosquera se omlouval

Plzeň v sobotním 30. kole na domácím hřišti přesvědčivě zdolala Duklu 4:2 a získala důležité tři body. Do finálové pětikolové nadstavby Chance Ligy jde ze druhé pozice před Baníkem a Spartou, utká se ještě s Olomoucí, Jabloncem a Slavií. Předvelikonoční duel věnovaný armádě a vojákům otáčela z 0:1, domácí ofenzivní síla ale brzy zlomila jakýkoliv odpor. „Kluci to zvládli, splnili jsme hlavní cíl dne - vstřelili branky a získali tři body,“ hodnotil utkání plzeňský asistent Marek Bakoš, který na tiskové konferenci zastoupil absentujícího Miroslava Koubka.

Plzeň si musela tři body tvrdě oddřít. Zvlášť, když zaspala na začátku. Ve čtvrté minutě naběhl za Dwehova záda Prince Milla, po následném Jedličkově zákroku se balon dostal k Martinu Amblerovi a ten měl snadnou práci – 1:0 pro Duklu!

Šok na startu zápasu, který byl věnován armádě a vojákům v rámci předzvěsti oslav 80. výročí osvobození města americkou armádou, domácí favorit chvíli vstřebával. Ale dokázal se ještě v prvním poločase rychle oklepat. V 10. minutě srovnal přesnou střelou na zadní tyč Cadu, ve 32. minutě skóroval Rafiu Durosinmi po asistenci Lukáše Kalvacha.

Gólovou akci „udělal“ únikem Pavel Šulc, nejlepší hráč utkání, přes pomalejšího Pourzitidise. Jeho první šanci ještě zneškodnil Matúš Hruška. Až poté se dostal míč ke Kalvachovi a Durosinmi slavil osmý jarní gól po návratu na hřiště.

Plzeň si zbytek zápasu pohlídala, ve druhé půli předváděla nádherné akce a měla víc šancí. Branky přidali ještě Lukáš Kalvach a Matěj Vydra. V závěru snížil na konečných 4:2 explzeňský Jhon Mosquera, který využil zaváhání Jana Palusky a Amara Memiče. Branku před domácím kotlem, u kterého byl roky velmi oblíbený, s respektem k Plzni neslavil.

„Báli jsme se tlaku domácích, ale na chvilku je zmrazili, dali branku. Domácí byli zaskočení, my poměrně dobře kombinovali, pak dvě zbytečné ztráty, domácím jsme darovali dvě branky. Celkově se ale nemáme za co stydět. Dali jsme dvě branky Plzni, která bojuje o Champions League,“ zmínil při hodnocení sobotního duelu trenér Dukly Petr Rada.

Plzeň těžila z výborné práce ofenzivních hráčů. Skórovali Vydra s Durosinmim, asistencí přispěl i střídající Prince Adu, který se vrací do sestavy po zranění. Ofenzivní akce z valné většiny táhl neutavitelný Šulc. „Máme na českou ligu nadstandardní, dobré útočníky, jsme rádi, že je můžeme využívat, že dávají góly a vytváří šance. Také Pavel Šulc je produktivní, má čísla. Ale chceme být i pevní vzadu, to se nám dnes tolik nedařilo. Balanc mezi ofenzivou a defenzivou je důležitý,“ zmínil asistent Marek Bakoš, který utkání hodnotil místo absentujícího hlavního kouče Miroslava Koubka.

Náskok na druhé příčce udržela i bez hlavního stratéga. Plzeňský trenér absolvoval v týdnu plánovanou operaci zubů, ve středu už by měl být přítomný na semifinále MOL Cupu na Letné proti Spartě.

„Absolvoval jsem menší operační zákrok, jehož termín jsme dopředu věděli. Do poslední chvíle jsem věřil, že dnešní zápas nevynechám, ale po konzultaci s lékaři dám na jejich doporučení a věnuji několik dní rekonvalescenci,“ vzkázal hlavní trenér Viktorie prostřednictvím klubového prohlášení.

Zápas tak měli na povel Bakoš s druhým asistentem Janem Trousilem. „Bylo to jiné, hráče jsme upozorňovali na to, aby nic nepodcenili. Trenér s námi absolvoval do středy veškerý přípravný proces, potom došlo k zákroku. Ještě včera byl u týmu na závěrečnou přípravu, vymýšleli jsme společně varianty, jak na soupeře půjdeme. V den zápasu jsme to měli na starosti my s Truskou až do výkopu. V kontaktu jsme i při zápase s trenérem byli,“ popsal Bakoš nestandardní trenérskou situaci.

Viktoria si tříbodovým ziskem pohlídala druhé místo, do nadstavby půjde s jednobodovým náskokem na Baník a tříbodovým polštářem na Spartu. Právě s letenským rivalem začíná, pak jede na Slavii, následuje doma Baník a zbylá dvě utkání s posledními soupeři ze skupiny o titul – v Olomouci a na závěr doma s Jabloncem.