Pardubice do baráže. Jsem naštvaný, přiznal kouč Střihavka. Prohru na Slovácku nechápal

Ten zápas snad ani nešel vyhrát. Přesto Slovácko po šíleném trápení v první půli našlo cestu k triumfu nad Pardubicemi (1:0). A to díky zlepšení po přestávce, korunované precizní ránou Marka Havlíka v 72. minutě z přímého kopu. „Jsem frustrovaný, zklamaný, naštvaný. Teď jsou ve mně emoce,“ nezapíral kouč hostů David Střihavka. Vůbec nepočítal s tím, že po herní dominanci v úvodním poločase odjedou Východočeši z Moravy s prázdnou. „Věděli jsme, že soupeř není v top formě a neměl výsledky,“ dodal.

Tři body v prvním duelu Skupiny o záchranu hází Palinkův soubor do klidu, tohle manko už bude Dukla těžko dohánět. Aktuálně činí devět bodů, celek z Julisky má k dispozici jeden zápas. Po další porážce Českých Budějovic je jasné, že Pardubice čeká a nemine baráž s druholigistou. „Průběžně to sledujeme, pánové Jirka s Krejčím jezdí na zápasy. Vyhodnocujeme to,“ poznamenal trenér Střihavka.

Havlíkův excelentní obstřel z přímého kopu spasil Slovácko, které bylo v prvním poločase zralé na pár gólů. „Trefil to asi nejlíp, jak mohl,“ pokrčil rameny brankář Vojtěch Vorel, jenž „utajenou“ střelu přes zeď uviděl až na poslední chvíli. Zpod břevna už ji vytáhnout nestihl. „Zasloužili jsme si tři body,“ mínil kouč Střihavka, jemuž se líbil hlavně úvod duelu. „Byli jsme dominantní a měli stoprocentní šance. Z herního hlediska to byl jeden z našich nejlepších poločasů. Naše výkony jsou dobré, bohužel jsme pořád nenašli střelce,“ povzdechl si.

Dvě tutovky vyloženě zazdil Abdullahi Tanko, pokaždé kvůli svým technickým limitům minul branku. „Je nebezpečný, ale historicky ve vyložených šancích často selhává,“ zmínil trenér. „Pořád je to mladý kluk, je to o práci,“ dodal.

Domácím se ulevilo a Tomáš Palinek mohl oslavit svou první ligovou výhru v roli hlavního kouče. „Konečně jsme si v kabině zařvali. Z kluků to trošku spadlo a konečně jsme odměnili fanoušky, po čemž jsme volali,“ shrnul. „Bavili jsme se s Míšou Trávníkem a Petrem Reinberkem, kdo to bude kopat a jak si gólman postaví zeď. Řekl jsem si, že to zkusím,“ vylíčil Havlík, nejlepší střelec Slovácka v nepovedené sezoně.