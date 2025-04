Spokojený Koubek: Na Spartu jsem měl pifku. V týdnu si sedne se Šádkem

Měl jste na Spartu pifku? Během zápasu jste byl emotivnější než jindy.

„Ano, měl.“

Proč tedy?

„Vycházelo to z předchozích zápasů, ale to tady nechci úplně rozvádět. Byla to součást strategie, ale nebavilo mě to.“

Spartu jste v sezoně porazili potřetí, ceníte si toho?

„Ano, je to devět získaných bodů. V současné chvíli jsme šest bodů od Sparty, tyhle tři výhry hrají v této matematice významnou roli. Náš výkon byl skvělý, diametrálně jiný než ve středu v poháru.“

Vyšlo vám nasazení Adua?

„V první řadě se konečně uzdravil a pořádně potrénoval. Dlouhodobě nebyl stoprocentně fit, vleklo se to. Když měl problémy a slabý tréninkový proces, uvadal. Teď byl asi 14 dní prostor na pořádný trénink, aby se stabilizoval. Výkonnostně šel v poslední době nahoru, nebyl důvod ho nepostavit. Použili jsme na Spartu jinou typologii hráčů vepředu, dali jsme tam tři rychlé. Tenhle tah vyšel, Prince navázal na výkony, které podával, když k nám přišel.“

Máte největší radost z toho, jak váš tým zareagoval na pohárový zápas a vyřazení na Spartě?

„Utkání jsme si hluboce analyzovali, já ho viděl třikrát. První předpoklad byl ve fyzické složce, tam jsme se potřebovali zvednout. Přidat v intenzitě hry, agresivitě, dostupování, presinku, represinku. Pokud bychom zopakovali to, co bylo nedostatečné ve středu na Spartě, neměli bychom šanci. Kluci to pochopili, u videa jsme byli konkrétní a důrazní.“

Anketa Kdo skončí v Chance Lize na druhém místě? Sparta Plzeň Baník

Proč jste změnili rozestavení a nastoupili jste se třemi útočníky?

„Zase to bylo na základě detailní analýzy hry Sparty i středečního zápasu. Narušovali jsme jim rozehrávku se třemi hroty, typologie Adua fungovala na Ševinského, který byl za pohárový zápas velebený. Adu je technický, rychlý hráč, v soubojích je na tom dobře, jeden na jednoho nevyzpytatelný. Změnili jsme i stopery, to také vyšlo. Měli jsme tam pohyblivé hráče Havla a Palusku, kteří eliminovali jejich desítky.“

Šlo o těžké rozhodnutí, nepostavit obvyklé členy základu Jemelku s Markovičem?

„Marko se dlouhodobě pere se zraněním, které mu sice nebrání v tom, aby vstoupil do zápasu, ale je to limitující. Venca měl po pohárovém střetu s Drchalem zdravotní problémy, po krátkém tréninku se vrátil. Na Spartě jsme dali dohromady silnou trojku, co nám odehrála skoro celou sezonu i v Evropě. Ale když nejsou stoprocentní, rozhodli jsme se takhle a změnili to. Vaškův výkon na Spartě byl poznamenaný pauzou, s Markem jsme se dohodli, že teď vysadí, potřebuje se doléčit. Paluska s Havlem a Dwehem uprostřed jsou kvalitní stopeři, chovali se vůči trojzubci správně.“

Váš výkon si říkal o víc gólů, proti Spartě jste měli další šance.

„Rozhodující jsou tři body, dva nula je krásný výsledek, ale měli jsme i další šance. Musím pochválit brankáře Vindahla, podržel Spartu, chytil aspoň tři góly. Šance jsme pozahazovali, ale po perfektním výkonu. Vyplynuly z toho dva góly, bereme je a jsme spokojení.“

Máte náskok čtyři body na Baník, šest na Spartu. Věříte ve druhé místo na konci nadstavby?

„Dneska jsme udělali krok, ještě není nic hotovo. Ve hře je ještě dvanáct bodů, to je pořádná porce. Když zastavíme, soupeři náš náskok zlikvidují. Odskočili jsme a jdeme do minibrejku, takhle jsme si to představovali.“

Toto video je součástí balíčku PREMIUM. Odemkněte si exkluzivní obsah a videa! Koupit Už mám předplatné. Přihlásit se Bezkrevný výkon: nejhorší Sparta za dlouhé roky, Dweh vymazal Kuchtu. Štempl na Koubka? • iSport.tv

Před rokem jste v Plzni prodlužoval smlouvu na další sezonu před startem nadstavby. Už máte s vedením Plzně představu, kdy se o vašem dalším pokračování v klubu rozhodnete?

„Jsme s Adolfem (Šádkem) domluvení, že si sedneme příští týden. Absolvoval jsem dva tvrdé zákroky při rekonstrukci chrupu, z toho posledního ještě mám modřinu. Ze zdravotních důvodů na to nebyla v uplynulém týdnu nálada, nebylo to pro mě jednoduché.“

Jak je na tom Martin Jedlička, kterého jste museli střídat o poločase?

„Uvidíme, jak je to vážné. Jde o koňar, pokud bude velký, není to úplně jednoduché zranění. Když bude koňar menší, bude to jednodušší. Fyzioterapeuti na něm budou pracovat, čekají ho další vyšetření na sonu a podobně.“

Nebál jste se o zápas, když jste vyslali do brány mladého Viktora Baiera?

„Byl jsem klidný, protože výkonnost Viktora Baiera znám. Jeden gól na Bohemce (od Aleše Čermáka) nemůže změnit můj názor. Je to skvělý brankář, vyhrál nám i jiné zápasy v jiných arénách. Říkal jsem mu, ať dělá svou práci tak, jak umí. Byl v klidu, v pohodě. Sparta ho neprověřila, ale neměl jsem žádnou paniku.“

Dělá vám radost Jan Paluska?

„Musím s tím souhlasit, že mi dělá radost, říká si o základ, je to skvělé. Podává bezchybné výkony, to, jak proti Dukle namazal na gól Mosquerovi, to se stane. V práci s míčem je komfortní, to je pro nás důležité.“