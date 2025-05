Co bylo dříve, písknutí, nebo střela? Ševčíkův kuriózní gól rozlítil sparťany

V kontextu celého utkání a výkonu Sparty proti Jablonci to byla maličkost. Zároveň maličkost, která ve 29. minutě poslala domácí do spirály hrůzy, ze které už se nevyhrabali a prohráli 1:3. Řeč je o gólu Petr Ševčíka, po kterém se objevilo zmatení nejen ve tvářích soupeře, ale i hráčů Jablonce. Zdálo se totiž, že sudí pískl až poté, co se slávista na hostování opřel z přímého kopu do míče.