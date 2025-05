Na Letné by se měly dít věci. Přestavba kádru, prakticky jisté trenérské změny, prostě letní vichr z šéfovských kanceláří. Rekonstrukci mužstva fotbalové Sparty, které může sezonu už jen přeleštit ve finále poháru, by mohl odnést i útočník Albion Rrahmani, posila z minulého léta s cenovkou 100 milionů korun. Kosovan nezapadl, mentálně ani herně.

Sparta potřebovala pohnout během zápasu, pokusit se přepnout na vyšší level, který by stačil na Jablonec. On přesto zůstával mezi náhradníky, na plac se dostal až na posledních čtrnáct minut.

Přitom chyběl hrot číslo jedna, Jan Kuchta. Před Albionem Rrahmanim dostal přednost – a to na podstatnou část nedělního duelu – nevyzpytatelný Victor Olatunji. Nigerijec v neděli ukázal svou špatnou tvář, nepřispěl kvalitou ani přístupem. Přesto Lars Friis povolal kosovského forvarda až v závěru.

Přitom za něj Sparta na začátku v srpnu nasypala Rapidu Bukurešť 100 milionů korun (plus do smlouvy zanesla možnosti dalších bonusů, které by cenu ještě pozvedly) a jeho příchod byl důvodem Kuchtova přestupu do Dánska. Český reprezentant si řekl, že nebude čekat na šanci za přestupem léta.