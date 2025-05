První gól pro nový objev Dukly. Rada ho překřtil na Boatenga, co mu na něm vadí?

Nástup do české ligy se mu vyvedl parádně. Jeho první kroky v Chance Lize zaujaly spoustu diváků a místo hrotového útočníka v sestavě Dukly si urval pro sebe. Teď navíc Kevin-Prince Milla přidal i první gól za pražský klub, který si služby silového forvarda pojistil až do roku 2028. „V týmu se cítím dobře a v Česku se mi líbí. Praha je nádherná, vůbec jsem netušil, že je to takhle pěkné město. Uvidíme, co mi další roky přinesou,“ zářil po nedávné výhře nad Pardubicemi. Jak se tedy kamerunský úkaz na Julisce objevil?

Fyzické předpoklady má vynikající. Výška, síla, rychlost, všechno tam je. Trenér Petr Rada ho dokonce po jednom z prvních zápasu v týmu překřtil na Kevina-Prince Boatenga. S o poznání známějším útočníkem sdílí Milla nejen zajímavé křestní jméno, ale i podobný herní styl.

Tím okamžitě zaujal i vyslance klubu, kteří ho objevili vlastně náhodou, a to při pozorování úplně jiného hráče. „Byli jsme se s kolegou podívat na poslední kolo druhé rakouské ligy Amstetten–Voitsberg na Wannera z Amstettenu. Milla nás tak zaujal, že jsme ho hned chtěli. Projeli jsme další zápasy na Wyscout, data a všechno sedělo,“ popisoval skauting nového objevu sportovní ředitel Dukly Jan Staněk zvědavým fanouškům na sociální síti X.

Díky našlapané muskulatuře je Milla schopný výborně podržet míč vepředu a ustát souboje s vysokými a důraznými obránci. Problémy nemá ani v rychlostních soubojích. „Je silný zády k bráně, ale my potřebujeme, aby byl nebezpečný i čelem k bráně. V tomhle ohledu má určitě ještě nějaké rezervy,“ upozorňoval na nedostatky kouč Rada po víkendovém kole.

I to se ale mění. Proti Pardubicím konečně přidal už tolik potřebný gól, který mu dosud chyběl. Blesková akce Pražanů na úvod druhého poločasu naprosto zaskočila obranu „perníkářů“. Milla si výborným prvním dotekem přiťukl míč přímo do kroku, na zádech udržel dotírajícího soupeře a druhým dotekem napálil míč přesně od tyče do brány. Deset vteřin po startu druhé půle tak otevřel skóre zápasu i svůj ligový účet.

„Každý útočník chce dávat góly a můj půst už byl dlouhý, což není jednoduché. I když jsem bojoval a hrál dobře, tak góly prostě chyběly. Jsem nadšený a doufám, že brzy přijdou další,“ ulevilo se 21letému klenotu.

Největší mezery má v češtině

Z prvního zásahu mladého útočníka měl pochopitelně velkou radost i kouč Rada. „Věřím, že mu to pomůže. Je to útočník, který umí dát gól a jsem za něj rád, protože je to pro něj hodně důležité,“ chválil premiérového střelce.

Vedle zakončení je ještě jedna oblast, kde by se podle zkušeného kouče měl Milla zdokonalit, a to jazyková vybavenost. „Zatím je jeho čeština slaboučká. Tam kde hraješ a bereš prachy, se musíš taky učit řeč,“ dodal na adresu nové komety týmu.

Nedostatek v tomto ohledu si sám Milla uvědomuje a snaží se zlepšovat. „Moje čeština zatím není moc dobrá. Snažím se pochytit nějaká základní fotbalová slovíčka jako levá a pravá. Pomáhá mi, že další kluci v kabině mluví anglicky, takže se můžu domluvit,“ prozradil na první tiskové konferenci po příchodu do Česka. S taktickými pokyny a dalšími jazykovými potížemi mu pak nejčastěji pomáhá kondiční trenér Michal Dragijský.

I s novým velice zajímavým tahounem ofenzivy se nyní Dukla bude snažit o zázrak a přeskočit v tabulce Slovácko, což by Pražanům zajistilo účast v nejvyšší lize i pro příští sezonu bez nervózního dvojutkání v baráži.