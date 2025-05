Chorý k Oscarově gólu: Řešit se bude vždycky něco, body nám nikdo nevezme. Proč se netěší na oddech?

Po vítězství v derby se Spartou (2:1), ke kterému pomohl úvodním gólem, má Tomáš Chorý po klubové sezoně. Pro dva závěrečné zápasy nadstavby dostane volno. Nejtěžší ročník v kariéře má mimořádně úspěšně za sebou. Po příchodu do Slavie měl s fanoušky kříž. Když v sobotu opouštěl bojiště, Eden bouřil. K titulu pomohl čtrnácti brankami. „Chvíle, které jsem zažíval ze začátku, nebyly moc pěkné. Nikomu bych to nepřál. Nic z toho, co se stalo, bych ale neměnil,“ pronesl.

Jak chutná vydřené vítězství v derby?

„Každé vítězství v derby chutná sladce. Zápas se nějak vyvíjel… Já jsem nesmírně šťastný, že tři body zůstaly tady.“

Trenér Sparty Lars Friis soptil kvůli neregulérnímu rozhodujícímu gólu Oscara. Jaký je váš pohled na klíčovou situaci?

„Už jsem byl na střídačce, Keba (asistent Kerbr) to tam měl na videu. Popravdě ani moc nevím, co se řešilo. Těžko se k tomu vyjádřit. Řešit se bude vždycky něco. To je fotbal. My jsme si šli za vítězstvím. Možná se bude povídat, jestli byla branka regulérní, nebo ne. Zápas jsme chtěli urvat. Sršelo z nás, že jsme to chtěli zvládnout. Je mi jasné, že Oskyho gól bude širší veřejnost řešit. Body nám ale nikdo nevezme.“

Vyrovnali jste rekord Sparty v počtu vítězných domácích zápasů v řadě. Máte jich dvacet. Svazovalo vás to v průběhu zápasu?

„Nevím, možná tíha okamžiku tam byla. Ale já bych řekl, že jsme rekord neřešili. Na hřišti na to zapomenete. Snažíte se tam nechat maximum a zvládnout zápas za tři body. To pro nás bylo rozhodující.“

Trenér Jindřich Trpišovský nedávno deklaroval, že několika hráčům skončí nadstavba zápasem se Spartou. Týká se větší volno i vás?

„Asi budu jedním z hráčů, kteří dostanou oddech, ale moc rád za to nejsem. Zápasy hodně prožívám, chci pomoct, chci hrát každé utkání. Nemám rád být na tribuně. Zbylé dvě utkání budu strašně prožívat, bude to pro mě ještě horší. Ale jo, volno dostaneme. Nějak ho využijeme, hlavně s rodinou.“

Po dnešku jste na čtrnácti gólech, na Jana Klimenta ztrácíte čtyři branky. Nebudete trenéra přemlouvat, aby vám volno nedal?

„Určitě ne. S Klimičem jsem v každodenním kontaktu. Jediné co si přeju, aby nejlepšího střelce vyhrál. Kdyby to mělo být pro mě, ani radši nebudu kopat penalty, a nechám mu to. Jsme velcí kamarádi, za tuhle sezonu si zaslouží být nejlepší. Přeju mu to. Doufám, že všechno dopadne dobře, a my se ve Slavii ještě uvidíme.“

Slávistická sezona byla hodně i o vás, o vašem příběhu. Byla nejlepší v kariéře? Nejvíc jste si ji užil? Nebo spíše prožil?

„Těžká otázka. Můj přestup byl hodně třaskavý, nikomu se to moc nelíbilo... Chvíle, které jsem zažíval ze začátku, nebyly moc pěkné. Nikomu bych to nepřál. Věřil jsem, že výkony na hřišti, pomůžu týmu, pomůžu hráčům, klubu, který ve mně věřil. Myslím, že se mi to povedlo. Je to jen začátek nějaké cesty, která nebyla jednoduchá. Velké díky patří mé rodině, neměla to vůbec snadné. Začátky byly opravdu těžké. Chtěl bych poděkovat všem lidem, kteří při mně stáli, a podporovali mě. Nic z toho, co se stalo, bych neměnil.“

Nastal moment, kdy jste si myslel, že to nezvládnete?

„Nikdy.“