Nový stadion Bohemians: první FOTO! Hotovo může být už za pět let

Nový domov fotbalistů Bohemians má zase jasnější obrysy. Klub ukázal první vizualizaci plánů, jak by měl vypadat zrekonstruovaný Ďolíček, který by měl být hotový v roce 2030. Přestavba historického unikátu pak začne už v na konci letošního roku. „S architektem jsme se dohodli na tom, že když už něco stavíme, tak by to mělo být pořádné,“ zhodnotil pozitivně výsledek dlouhé práce předseda představenstva klubu Dariusz Jakubowicz.