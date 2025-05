Siegl o situaci ve Spartě: Pro Loučku to je výzva, pro některé hráče boj o přežití

Je Luboš Loučka správná volba pro dva klíčové zápasy v závěru sezony?

„On to mužstvo zná a béčko Sparty má takovou šablonu, že by přechod mezi áčkem a béčkem neměl být problém. Pravděpodobně přichází jenom dočasně na dva zápasy do konce sezony, ale uvidíme, jestli tu šanci chytne a bude třeba pokračovat i dál.“

Co od něj čekáte? Sledoval jste jeho práci u rezervy Sparty?

„Moc to nakoukané nemám. Chodím na ligu a béčko vidím jenom, když je v televizi. Je důležité, že poslední zápasy zvládli a vyhnuli se sestupu. Je dobře, že tam dostávali hodně šanci mladí kluci.“

Myslíte, že se nový trenér projeví ve hře nějakými výraznějšími změnami?

„Na to jsem sám hodně zvědavý. On v klubu působil už za éry Briana Priskeho a Sparta používá podobné schéma v áčku i v béčku, takže tam podle mě moc změn nebude.“

Spartě reálně hrozí sezona bez evropských pohárů. Do jak složité situace vlastně Loučka přichází?

„Kdyby nevyšlo ani to čtvrté místo, tak je to katastrofa. Konečná stanice, vystupovat, poslední zhasne (smích). Louka ale pod žádným velkým tlakem není, pro něj je to spíš výzva. Zkusí si dva zápasy, buď to vyjde, nebo ne, a pak se vrátí zpátky k béčku. Pod větším tlakem jsou jednoznačně hráči, protože na soupisce je třeba deset lidí, co do toho kádru vůbec nepatří. Těm jde o budoucnost a setrvání ve Spartě.“

Které hráče máte na mysli?