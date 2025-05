ONLINE: Plzeň - Jablonec 3:0. Domácí si jdou za druhým místem, zvýšil Dweh

Až do posledního kola ligové nadstavby je o co hrát. To platí i v duelu Plzně s Jabloncem. Viktoria totiž zápolí s Baníkem o druhé místo, které znamená předkolo Ligy mistrů. Jablonec by potom rád zakončil dobrou sezonu umístěním na pohárových příčkách, které na dálku brání před pražskou Spartou. Jak to celé dopadne sledujte v ONLINE přenosu na iSport.cz, duel začíná v 16:00.