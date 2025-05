Hradec Králové - Bohemians 2:0. Domácí otočili dvojzápas a slaví sedmé místo, rozhodl Horák

Do finálového dvojzápasu nadstavbového play off o umístění vstoupili lépe fotbalisté Bohemians, před týdnem ve vršovickém Ďolíčku porazili Hradec Králové 1:0. Svěřencům Davida Horejše se ale v odvetě podařilo stav otočit. Po výhře 2:0 patří vítězství v play off „Votrokům“, ti slaví sedmé místo v konečné tabulce Chance Ligy a v příští sezoně se vyhnou prvním dvěma kolům domácího MOL Cupu.