Sezona bez jediné výhry: série Dynama je i evropským unikátem. Tristní, ví Lerch

Je to skoro nepředstavitelné. Pětatřicet pokusů, nula výher. Když připočítáme konec minulé sezony, jihočeské čekání na tři body trvá dokonce 38 zápasů, český rekord. Druhé místo na něj kouká z pořádné dálky, Benešovu k původnímu maximu ze sezony 1994/1995 stačilo „jen“ 24 utkání.

„Zase jsme prohráli,“ hlesl kouč Jiří Lerch poté, co jeho tým ztratil vedení na Julisce a zahodil poslední šanci na dílčí radost z výhry. „Zaplať pánbůh, že ta sezona skončila, na nás i na hráče už je to velký psychický tlak.

Přiznal, že ukořistit alespoň jeden skalp soupeře byl jedním z cílů, se kterým se do Dynama společně s Jiřím Kladrubským vrátil. „Když jsme do toho šli, věděli jsme, že záchrana je asi ztracená. Stav týmu nedosahoval loňské úrovně. Ale říkal jsem, že chceme ligu dohrát se vztyčenou hlavou,“ uvedl pochmurně.

Možného pohádkového scénáře, kdy by se Budějovice postavily svému osudu a v posledním kole si první triumf připsaly, si byl vědomý i kouč Petr Rada. Z utkání měl obavy, i protože kvůli baráži postavil nakombinovanou základní sestavu.

„Je to těžké. Nechtěli jsme být obětním beránkem. Měl jsem strašáka v hlavě, ať hlavně nejsme první, kdo s nimi prohraje. Už jsme toho tady totiž schroupli dost – góly v 95. minutě s Ostravou a Teplicemi...,“ oddechl si trenérský matador.

Jak je na tom bilance 0-6-29 v porovnání s novodobou evropskou fotbalovou historií? Upřímně, dokončit sezonu bez vítězství je vcelku raritní počin. Od roku 2000 se to v prvoligových profesionálních soutěžích „povedlo“ jen šesti týmům – srbskému Čukarički (2011), bulharskému Burgasu (2007), kosovskému KEK (2019), velšskému Broughtonu (2023), islandskému Keflavíku (2018) a slovinskému Rudaru (2020). Ve společnosti, kterou UEFA označuje jako top 10 evropských lig, a patří do ní i Česko, je tak Dynamo unikátem.

Bývalý hráč Dynama Jakub Hora, který na jihu Čech neskončil v dobrém a v neděli k dalšímu zmaru bývalého zaměstnavatele přispěl gólem, si tak neodpustil štiplavou poznámku: „S majitelem, který je tam teď, to jinam dospět nemohlo.“

Pod Lerchovým vedením se hráči na jaře zvedli, ale nikdy to nestačilo na víc jak na remízu. Příležitosti přitom byly – černobílí například dvakrát vedli v duelu s Karvinou (2:3), na Slovácku (0:0) zahazovali jednu tutovku za druhou, ztratili vedení s Teplicemi (1:1)… „Alespoň to jedno utkání jsme měli zvládnout. Je to tristní,“ mrzelo naštvaného Lercha.

Sám neví, co bude s klubem dál. „Všechno jde mimo nás, k nám se nic nedonese. Snad nám už někdo něco řekne, je nejvyšší čas přivést posily a stabilizovat kádr,“ podotkl. Čekání na tahy majitele Vladimíra Koubka už zkrátka trvají příliš dlouho. A v Českých Budějovicích panují obavy, že rekordní sezona bez výhry může být jen první kapitolou temných časů.