Filip Panák (stoper, 29)

Zápasy: 41 (30 liga, 9 Liga mistrů, 2 MOL Cup)

Minuty: 3633

Góly: 2

Asistence: 3

Žluté karty: 5

Červené karty: 0

Také on – považte – měl výpadky formy. Také odehrál jedenačtyřicet střetnutí, to je s jeho kolenem i zády zázrak. Měl by mít i dál zásadní roli v mančaftu.