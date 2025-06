Průzkum: fanoušci preferují českou ligu, Sparta v popularitě vládne i mezi soupeři

Vstoupit do diskuse (

Sportovně za špičkou zaostává, ale jinak Sparta zůstává nadále klubem s nejvyšším dosahem v Česku. To vychází z nového průzkumu společnosti Ipsos, který zkoumal rozložení fanouškovských sil v Česku, chování diváků, ale i jejich spokojenost s fotbalem. Slavia se zase může pyšnit lepším veřejným míněním.

Výzkumná společnost Ipsos oslovila reprezentativní vzorek 2 000 lidí, sledovala nejen celkový zájem o fotbal, ale i pozici jednotlivých fotbalových klubů u veřejnosti. Z tohoto pohledu Sparta vládla – na otázku „Jaký z fotbalových klubů znáte?“ spontánně zmíní jméno pražského klubu 80 % populace, podpořenou znalost o něm má 91 %. Ještě lépe je na tom v rámci Středočeského kraje a Prahy.

Slavia není v nijak vzdáleném závěsu, s čísly 71 % a 88 %, za Spartou ale velmi zaostává v „top of my mind“, tedy vyřečení prvního klubu, který vás napadne (63 % ku 20 %). Třetí je Baník, čtvrtá Plzeň a pátí Bohemians. Co se týče samotného fanouškovství, data vyšla na špici vcelku vyrovnaně. Aktivní vyznávání rudých barev přiznalo 14 % oslovených, těch červenobílých 13 %. Následuje Plzeň (9 %) a Baník (8 %). V TOP 8 jsou i Bohemians, Sigma, Liberec či Slovácko.

14 % fanoušků aktivně sleduje Spartu, 13 % Slavii • Ipsos pro AC Sparta Praha

Výzkum nabízí i pohled na to, jak jednotlivé týmy vnímají fanoušci soupeře - Ipsos se ptal, jaká konfrontace je pro ně největší událostí sezony. Téměř polovina fanoušků (48 %) vidí jako největší zápas duel se Spartou, 34 % se Slavií. Pak už jdou čísla rapidně dolu, jen 5 % lidí zmíní zápas s Baníkem či Plzní.

Pokud ale z výzkumu vyjmeme odpovědi sparťanů a slávistů, popularita konfrontace se Spartou vystřelí – zmíní ji 58 % lidí, zatímco Slavii jen 20 %.

Naopak při zkoumání veřejného obrazu klubu a spokojeností z návštěvy zápasu mírně vede Slavia. Z odpovědí fanoušků, kteří v posledních třech letech navštívili stadion daných klubů, převyšují mistři rivala v celkovém zážitku fanouška, hodnocení stadionu, zábavy a atmosféry či bezpečnosti. U Sparty je spokojenost vyšší jen s cenou vstupenek. Třetina populace vnímá oba kluby spíše pozitivně, třetina negativně. I tady má Slavia krom Středočeského kraje a Prahy navrch.

Kromě fanouškovských táborů hleděl výzkum i na preference ve sledování fotbalu celkově. Ty se od roku 2023 výrazně nemění, 24 % Čechů preferuje před ostatními tuzemskou ligu, 12 % zahraniční soutěže. U otázky na osobní návštěvy stadionů kupodivu i přes solidní návštěvy klesají hodnoty u odpovědi „vždy“ a „často“, ale to se týká i návštěv barů a domácího sledování – diváci už jsou více rozmělnění mezi obývákem a stadionem, tudíž nejpopulárnější odpověď je u jednotlivých lokací „občas“. Celkově se ale dá vyčíst, že z pohodlí svého domova je fotbal nadále nejpopulárnější, preferuje ho tak 68 % populace.

Jak Češi nejčastěji sledují fotbal? • Ipsos pro AC Sparta Praha