Posila číslo 6, Portugalec míří do Zlína! Hrál za Porto, jeho táta chytal za Benfiku

Letní posila číslo 6 pro Zlín má zajímavé jméno i rodokmen. Portugalec André Lopes (23) nastupoval loni na podzim za Porto B ve druhé lize, na jaře pak byl v tréninkovém režimu áčka. Do žádného utkání ovšem nenastoupil a v pondělí se zapojil do přípravy prvoligového nováčka. „Úroveň druhé portugalské ligy je na úrovni naší první,“ zjistil při pracovní cestě Pavel Hoftych, sportovní manažer klubu. Potvrdí to Lopes?