Janotka o posilách: Rozdílový Janošek i souboj o gólmanskou jedničku. Přidá se Tkáč

Očima kouče: „Přišel ve výborném stavu, zdravě nabuzený. Zase se chce prosadit, mít v mužstvu důležitou roli. Po zranění Honzy Klimenty by pro nás měl být důležitý. Je pracovitý, díky svým fyzickým dispozicím umí dobře hrát tělem a dostat se do brankových příležitostí. Jsem rád, že už dal i gól. Kvality má a dobře zapadl do týmu.“